2026-07-02 22:24:47

Δεκατέσσερις μήνες και 11.000 περάσματα τρένων αργότερα, η ηλιακή εγκατάσταση της Sun-Ways στην Ελβετία, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στις ράγες, δεν έχει καταγράψει ούτε μία φωτογραφία βλάβης — και αυτή η σιωπή είναι πιο δυνατή από οποιοδήποτε δελτίο τύπου.Η χώρα που δαπάνησε 5 εκατομμύρια ευρώ παρακολουθώντας έναν ηλιακό δρόμο στη Νορμανδία να σπάει και να ξεφλουδίζει μέσα σε τρία χρόνια, μόλις sidirodromikanea

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