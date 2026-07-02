Ελβετία: Μόλις πέρασε το 11.000ό τρένο της πάνω από τον πρώτο ηλιακό σταθμό παραγωγής ενέργειας στον κόσμο.
2026-07-02 22:24:47
Δεκατέσσερις μήνες και 11.000 περάσματα τρένων αργότερα, η ηλιακή εγκατάσταση της Sun-Ways στην Ελβετία, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στις ράγες, δεν έχει καταγράψει ούτε μία φωτογραφία βλάβης — και αυτή η σιωπή είναι πιο δυνατή από οποιοδήποτε δελτίο τύπου.Η χώρα που δαπάνησε 5 εκατομμύρια ευρώ παρακολουθώντας έναν ηλιακό δρόμο στη Νορμανδία να σπάει και να ξεφλουδίζει μέσα σε τρία χρόνια, μόλις sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΆρης Πορτοσάλτε: «Ο στίχος του Πάνου Βλάχου είναι προτροπή στη βία»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ«Νύχτα Αποκαλύψεων»: Στην κορυφή για τη σεζόν 2025-2026
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ