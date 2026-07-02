2026-07-02 20:27:58

Η εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκε στο επίκεντρο του σχολιασμού του Άρη Πορτοσάλτε, ο οποίος στην τοποθέτησή του έκανε αναφορά σε στίχους τραγουδιού του Πάνου Βλάχου. Από το περιστατικό, η μητέρα ενός εκ των στελεχών έχασε τη ζωή της λίγες ώρες αργότερα.



«Όταν ο καλλιτέχνης Πάνος Βλάχος τραγουδούσε από τη σκηνή και το κοινό από κάτω χειροκροτούσε το "μέσα σε ένα σάκο βάλτε Άδωνι και Πορτοσάλτε", προετοιμαζόταν κάτι κακό για την κοινωνία, από αυτά που ζούμε τώρα, ή όχι; Το ρωτώ δημοσίως. Να το βάλω, με την απόσταση του χρόνου, για τον καλλιτέχνη Πάνο Βλάχο», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Η Μαρία Αναστασοπούλου σχολίασε: «Καταλαβαίνω ότι, επειδή εσύ ήσουν στους στίχους του τραγουδιού, είναι και πιο προσωπικό».



Στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου, με αφορμή ένα τόσο τραγικό γεγονός, που είναι καταδικαστέο από όλους τους λογικούς ανθρώπους που υπάρχουν σε αυτή την κοινωνία, να μπαίνουν όλα μέσα σε μια σακούλα. Είναι σαν τον στίχο του Βλάχου αυτό που κάνουμε τώρα».



Ο Άρης Πορτοσάλτε τόνισε επίσης ότι «για να καταλήξουμε στη δολοφονία μέσω της βίας, προηγείται η προετοιμασία της βίας. Ο στίχος του καλλιτέχνη Πάνου Βλάχου είναι προτροπή στη βία. Αν θέλει, ας έρθει να μου πει γιατί δεν είναι», είπε.



Πηγή: tvnea.com



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