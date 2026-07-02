2026-07-02 20:27:58
Φωτογραφία για «Νύχτα Αποκαλύψεων»: Στην κορυφή για τη σεζόν 2025-2026
Η «Νύχτα Αποκαλύψεων» ολοκλήρωσε τη σεζόν 2025-2026, κατακτώντας την κορυφή στη ζώνη μετάδοσής της και επιβεβαιώνοντας ότι οι τηλεθεατές αναζητούν και στηρίζουν την ουσιαστική και αποκαλυπτική δημοσιογραφία.

Η κυριαρχία της εβδομαδιαίας νυχτερινής εκπομπής του Πέτρου Κουσουλού  καταγράφηκε τόσο στο σύνολο κοινού, όπου άφησε πίσω τον ανταγωνισμό με μέσο όρο 16% και 4,7 μονάδες διαφορά, όσο και στο δυναμικό κοινό 18-54, όπου σημείωσε μέσο όρο 13,3% και τερμάτισε μπροστά από το δεύτερο κανάλι με 3,8 μονάδες διαφορά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκπομπή χτύπησε κόκκινο στις γυναίκες, όπου σε επιμέρους κοινό έφτασε το 22,5%.

Και την επόμενη σεζόν, η «Νύχτα Αποκαλύψεων» με τον Πέτρο Κουσουλό θα συνεχίσει να ερευνά χωρίς εκπτώσεις, να ανοίγει ξανά παλιές υποθέσεις, να φέρνει σε πρώτο πλάνο συγκλονιστικά ντοκουμέντα και μαρτυρίες, να  σπάει την αλυσίδα της σιωπής και να αποδεικνύει ότι η ερευνητική δημοσιογραφία μπορεί να φωτίσει όλες τις πλευρές της αλήθειας.

Πηγή: tvnea.com
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