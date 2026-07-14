ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ πανικού η αγορά καθώς το θέμα αυτό περιγράφει μια πολύ έντονη πραγματικότητα στην αγορά της τεχνολογίας αυτή τη στιγμή. Το φαινόμενο αυτό έχει πλέον αποκτήσει τον δικό του όρο στη διεθνή αγορά: «Chipflation» (πληθωρισμός των chips).

Η ραγδαία άνοδος των τιμών σε συσκευές smart home, έξυπνες οικιακές συσκευές, αλλά και κεντρικούς κόμβους (όπως τα Raspberry Pi που χρησιμοποιούνται κατά κόρον για Home Assistant) οφείλεται σε μια αλυσίδα γεγονότων:

1. Η «έκρηξη» της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI)

Ο κύριος ένοχος για την έλλειψη είναι η τεράστια ζήτηση για AI servers από κολοσσούς όπως η Microsoft, η Google και η Meta. Οι κατασκευαστές ημιαγωγών (όπως η Samsung, η SK Hynix και η Micron) έχουν στρέψει σχεδόν όλη την παραγωγή τους σε high-end μνήμες για data centers, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα την παραγωγή πιο «απλών» chips.

2. Το «RAMαγεδδών» (RAMageddon)

Οι τιμές των μνημών RAM (DRAM) παρουσιάζουν αυξήσεις-σοκ. Ακόμα και παλαιότερες τεχνολογίες μνήμης (όπως οι DDR4), οι οποίες χρησιμοποιούνται μαζικά σε smart συσκευές επειδή είναι πιο οικονομικές, έχουν δει αυξήσεις που ξεπερνούν το 50%.

3. Πώς επηρεάζεται το Smart Home;

Αύξηση κόστους παραγωγής: Εταιρείες που φτιάχνουν από έξυπνα ψυγεία και πλυντήρια μέχρι routers, smart hubs και κάμερες ασφαλείας, βλέπουν το κόστος των εξαρτημάτων τους (BOM - Bill of Materials) να εκτοξεύεται.

Μετακύλιση του κόστους στον καταναλωτή: Καθώς οι κατασκευαστές δεν μπορούν να απορροφήσουν άλλο αυτές τις αυξήσεις, οι τελικές τιμές στα ράφια των καταστημάτων για πολλές smart συσκευές έχουν σημειώσει άνοδο έως και 25%.

Στροφή σε εναλλακτικές: Πολλοί DIYers του smart home, βλέποντας π.χ. τις τιμές των Raspberry Pi να διπλασιάζονται λόγω έλλειψης RAM, στρέφονται πλέον σε πιο οικονομικές και εξειδικευμένες λύσεις όπως τα ESP32 microcontrollers που παραμένουν φθηνά.

Δυστυχώς, οι αναλυτές της αγοράς προβλέπουν ότι αυτή η πίεση στις τιμές των chips και των μνημών θα συνεχιστεί, με τις υψηλές τιμές να αναμένεται να διατηρηθούν σε μεγάλο βαθμό. Αν σχεδιάζεις να αναβαθμίσεις το έξυπνο σπίτι σου, ίσως χρειαστεί να κάνεις λίγη παραπάνω έρευνα αγοράς για να πετύχεις καλές προσφορές.

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