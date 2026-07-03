2026-07-03 08:06:09
Φωτογραφία για Ο ιστορικός ελβετικός ατμοκίνητος σιδηρόδρομος γιορτάζει 100 χρόνια με γραφικές αλπικές διαδρομές.
 (AP Photo/Niccolo Lupone)Οι λάτρεις των τρένων συγκεντρώνονται στην Ελβετία αυτό το Σαββατοκύριακο για να γιορτάσουν την 100ή επέτειο του ιστορικού ατμοκίνητου σιδηροδρόμου Furka, με vintage ατμομηχανές που μεταφέρουν επισκέπτες στις μαγευτικές Ελβετικές Άλπεις.Ο σιδηρόδρομος ολοκλήρωσε για πρώτη φορά ένα συνεχές ταξίδι στο πέρασμα Furka στις 3 Ιουλίου 1926, δημιουργώντας μια σημαντική sidirodromikanea
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