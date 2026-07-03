Σημαντικές εξελίξεις για τα γερμανικά φαρμακείαΑπό την 1η Ιουλίου 2026 αυξήθηκε για πρώτη φορά μετά το 2013 η νομοθετικά καθορισμένη σταθερή αμοιβή ανά συνταγογραφούμενη συσκευασία. Παράλληλα, τέθηκε σε εφαρμογή ένα ευρύτερο πακέτο μεταρρυθμίσεων που ενισχύει τον ρόλο των φαρμακείων στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, στην τηλεϊατρική, στους εμβολιασμούς, στις διαγνωστικές υπηρεσίες και στη διαχείριση της φαρμακοθεραπείας. [1]

Μια σειρά σημαντικών οικονομικών, επαγγελματικών και νομοθετικών αλλαγών τέθηκε σε εφαρμογή στη Γερμανία στις αρχές Ιουλίου 2026. Οι αλλαγές δεν περιορίζονται στην πολυαναμενόμενη αύξηση της αμοιβής των φαρμακείων, αλλά περιλαμβάνουν την υποβοηθούμενη τηλεϊατρική, νέες φαρμακευτικές υπηρεσίες, περισσότερους εμβολιασμούς, αιμοληψίες, διαγνωστικά τεστ, μεγαλύτερη προστασία κατά την εκτέλεση συνταγών και δυνατότητα συνέχισης ορισμένων χρόνιων θεραπειών χωρίς την άμεση προσκόμιση νέας συνταγής. [2]

Η πρώτη αύξηση της σταθερής αμοιβής από το 2013

Από την 1η Ιουλίου 2026, το σταθερό ποσό που λαμβάνει το γερμανικό φαρμακείο για κάθε συνταγογραφούμενη συσκευασία αυξήθηκε από τα...

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