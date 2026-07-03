2026-07-03 10:22:55
Φωτογραφία για Γερμανία: Πρώτη αύξηση της αμοιβής των φαρμακείων από το 2013 – Νέες αρμοδιότητες, τηλεϊατρική και υπηρεσίες
Σημαντικές εξελίξεις για τα γερμανικά φαρμακεία

Από την 1η Ιουλίου 2026 αυξήθηκε για πρώτη φορά μετά το 2013 η νομοθετικά καθορισμένη σταθερή αμοιβή ανά συνταγογραφούμενη συσκευασία. Παράλληλα, τέθηκε σε εφαρμογή ένα ευρύτερο πακέτο μεταρρυθμίσεων που ενισχύει τον ρόλο των φαρμακείων στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, στην τηλεϊατρική, στους εμβολιασμούς, στις διαγνωστικές υπηρεσίες και στη διαχείριση της φαρμακοθεραπείας. [1]

Μια σειρά σημαντικών οικονομικών, επαγγελματικών και νομοθετικών αλλαγών τέθηκε σε εφαρμογή στη Γερμανία στις αρχές Ιουλίου 2026. Οι αλλαγές δεν περιορίζονται στην πολυαναμενόμενη αύξηση της αμοιβής των φαρμακείων, αλλά περιλαμβάνουν την υποβοηθούμενη τηλεϊατρική, νέες φαρμακευτικές υπηρεσίες, περισσότερους εμβολιασμούς, αιμοληψίες, διαγνωστικά τεστ, μεγαλύτερη προστασία κατά την εκτέλεση συνταγών και δυνατότητα συνέχισης ορισμένων χρόνιων θεραπειών χωρίς την άμεση προσκόμιση νέας συνταγής. [2]

Η πρώτη αύξηση της σταθερής αμοιβής από το 2013

Από την 1η Ιουλίου 2026, το σταθερό ποσό που λαμβάνει το γερμανικό φαρμακείο για κάθε συνταγογραφούμενη συσκευασία αυξήθηκε από τα...



Διάβασε περισσότερα » farmakopoioi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τι μπορούμε να μάθουμε για την κλιματική αλλαγή από ένα κουτάκι μπύρα;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τι μπορούμε να μάθουμε για την κλιματική αλλαγή από ένα κουτάκι μπύρα;
Νεότερη ενημέρωση από την hellenictrain.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νεότερη ενημέρωση από την hellenictrain.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η Τουρκία και η ΕΕ στοχεύουν στην αύξηση των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών κατά μήκος του Μεσαίου Διαδρόμου.
Η Τουρκία και η ΕΕ στοχεύουν στην αύξηση των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών κατά μήκος του Μεσαίου Διαδρόμου.
Γερμανία: Ο καύσωνας λιώνει σιδηροδρομικές γραμμές– Μεγάλες καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων.
Γερμανία: Ο καύσωνας λιώνει σιδηροδρομικές γραμμές– Μεγάλες καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων.
Μια διακοπή ραδιοκάλυψη στον σιδηρόδρομο σταμάτησε τρένα σε όλη τη Γερμανία και κανείς δεν ήξερε γιατί.
Μια διακοπή ραδιοκάλυψη στον σιδηρόδρομο σταμάτησε τρένα σε όλη τη Γερμανία και κανείς δεν ήξερε γιατί.
Μια διακοπή ραδιοκάλυψη στον σιδηρόδρομο σταμάτησε τρένα σε όλη τη Γερμανία και κανείς δεν ήξερε γιατί.
Μια διακοπή ραδιοκάλυψη στον σιδηρόδρομο σταμάτησε τρένα σε όλη τη Γερμανία και κανείς δεν ήξερε γιατί.
Σταματημένα δρομολόγια τρένων σε όλη τη Γερμανία λόγω προβλήματος στο σύστημα επικοινωνιών.
Σταματημένα δρομολόγια τρένων σε όλη τη Γερμανία λόγω προβλήματος στο σύστημα επικοινωνιών.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
5 ΔΥΣΑΡΕΣΤΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ smartwatch, AirPods και smart rings.
5 ΔΥΣΑΡΕΣΤΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ smartwatch, AirPods και smart rings.
Μετρό Αθήνας: Στο 70% η αντικατάσταση των σιδηροτροχιών – Συνεχίζονται οι εργασίες στη Γραμμή 3.
Μετρό Αθήνας: Στο 70% η αντικατάσταση των σιδηροτροχιών – Συνεχίζονται οι εργασίες στη Γραμμή 3.
Ο ιστορικός ελβετικός ατμοκίνητος σιδηρόδρομος γιορτάζει 100 χρόνια με γραφικές αλπικές διαδρομές.
Ο ιστορικός ελβετικός ατμοκίνητος σιδηρόδρομος γιορτάζει 100 χρόνια με γραφικές αλπικές διαδρομές.
Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αναδρομικά τον Ιούλιο 2026.
Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αναδρομικά τον Ιούλιο 2026.
Ελβετία: Μόλις πέρασε το 11.000ό τρένο της πάνω από τον πρώτο ηλιακό σταθμό παραγωγής ενέργειας στον κόσμο.
Ελβετία: Μόλις πέρασε το 11.000ό τρένο της πάνω από τον πρώτο ηλιακό σταθμό παραγωγής ενέργειας στον κόσμο.