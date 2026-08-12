2026-08-12 01:08:51
Φωτογραφία για ΕΟΦ: Σε περιορισμένη διαθεσιμότητα περισσότερα από 400 φάρμακα – Τουλάχιστον 220 σκευάσματα λείπουν από τα ράφια των φαρμακείων
Τον επικαιροποιημένο κατάλογο με τα φάρμακα που βρίσκονται σε περιορισμένη διαθεσιμότητα έδωσε στη δημοσιότητα ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ). 

Στη λίστα περιλαμβάνονται συνολικά 214 σκευάσματα που παρουσιάζουν έλλειψη και οι ασθενείς δυσκολεύονται να τα προμηθευτούν από τα φαρμακεία. Ακόμη 66 νοσοκομειακά φάρμακα εμφανίζουν περιορισμένη διαθεσιμότητα, ενώ στη σχετική λίστα περιλαμβάνονται 4 εμβόλια, 1 ΜΗΣΥΦΑ και ένα σκιαγραφικό σκεύασμα.

Η λίστα συμπληρώνεται με 20 ακόμη σκευάσματα περιορισμένης διαθεσιμότητας έκτακτης κάλυψης. Πρόκειται για σκευάσματα που διακινούνται μέσω ΙΦΕΤ και διατίθενται είτε μέσω φαρμακείων είτε χορηγούνται στα νοσοκομεία.

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, τα αίτια περιορισμένης διαθεσιμότητας αφορούν σε: καθυστέρηση παράδοσης, προβλήματα στην παραγωγική διαδικασία, αυξημένη ζήτηση, και σε ελάχιστες περιπτώσεις σε κάποιο ποιοτικό πρόβλημα στη δραστική ουσία ή στη συσκευασία.

Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις φαρμάκων περιορισμένης διαθεσιμότητας, υπάρχουν εναλλακτικές θεραπευτικές επιλογές με άλλα σκευάσματα της ίδιας δραστικής, μορφής και περιεκτικότητας.

Πηγή : healthview 
pharmateam
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