2026-08-05 11:15:15
Φωτογραφία για ΠΦΣ: Έλεγχος διευρυμένου ωραρίου Φαρμακείων πολυϊδιοκτησίας-Συνεχής παρουσία αδειούχου Φ/ού στο ωράριο!



Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας 

Ως αναφέρεται στο υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 3389/04.08.2026 έγγραφο του Π.Φ.Σ. που σας κοινοποιείται, σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, οι φαρμακοποιοί, οι οποίοι έχουν ορισθεί, με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη, ως υπεύθυνοι φαρμακοποιοί για τη λειτουργία φαρμακείου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 64/2018 (Α ́ 124), ήτοι στις περιπτώσεις πολυϊδιοκτησίας φαρμακείων, επιτρέπεται να απασχολούνται ημερησίως κατά ανώτατο όριο σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως καθώς και τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία υπερωρίες οι οποίες δεν υπερβαίνουν τις εκατόν πενήντα (150) ώρες ετησίως.

Από το συνδυασμό των διατάξεων της υποπαραγράφου 3 της παρ. 7 του άρθρου 95 του Ν. 4172/2013 (Α ́ 167) ως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 4 του άρθρου 257 Ν.4512/2018 και κατόπιν με την παρ. 2 άρθρου 95 Ν. 4600/2019 (Α ́ 43), και παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 1963/1991 (Α ́138) ως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, καθίσταται σαφές ότι στις περιπτώσεις πολυϊδιοκτησίας φαρμακείων, στα φαρμακεία που έχουν επιλέξει να λειτουργούν πέραν του κατ’ ελάχιστον υποχρεωτικού ωραρίου, θα πρέπει να παρίσταται καθ’ όλη την διάρκεια της λειτουργίας τους αδειούχος φαρμακοποιός. 

Δεδομένου όμως, ότι ο φαρμακοποιός που έχει ορισθεί ως υπεύθυνος, επουδενί δύναται να απασχολείται πέραν των χρονικών ορίων που αναφέρονται άνωθι, στα εν λόγω φαρμακεία θα πρέπει υποχρεωτικώς να απασχολούνται κι έτεροι αδειούχοι φαρμακοποιοί, ώστε να παρίσταται αδειούχος φαρμακοποιός καθ’ όλη την διάρκεια της λειτουργίας τους και δη κατά το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας τους.

Κατόπιν των ανωτέρω και επί σκοπώ τήρησης των διατάξεων της φαρμακευτικής και εργατικής νομοθεσίας, κατά την υποβολή την δήλωσης από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης περί λειτουργίας του φαρμακείου πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, ενώπιον του Φαρμακευτικού Συλλόγου, θα πρέπει υποχρεωτικώς να συνυποβάλλονται επίσης:

 

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