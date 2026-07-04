2026-07-04 18:22:42

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, έχει διακοπεί από τις 12:10 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια-Λουτρόπυργος, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής. Λόγω του συμβάντος, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το sidirodromikanea

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