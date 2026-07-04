2026-07-04 17:57:32

Μια συμβολική κίνηση στον κεντρικό σταθμό τηςΓενέθλια έχει ο προαστιακός σιδηρόδρομος της Πάτρας, ο οποίος συμπληρώνει 16 χρόνια λειτουργίας και ξεκίνησε καλύπτοντας αρχικά την περιοχή του Ρίου και του Αγίου Βασιλείου.Νωρίτερα σήμερα ο Σύλλογος Φίλων Προαστιακού Πάτρας έκοψε μια τούρτα στον κεντρικό σταθμό στην Αγίου Νικολάου. Ο Βασίλης Γκλαβάς υπεύθυνος του Συλλόγου, σε δηλώσεις του τόνισε sidirodromikanea

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