2026-07-04 20:24:29

Αστρονομικές πληροφορίες της ημέρας



1.- Σήμερα Σάββατο ο πλανήτης Άρης με τον πλανήτη Ουρανό βρίσκονται σε Σύνοδο.



(Αυτή την εποχή ο Άρης βρίσκεται μεταξύ των Υάδων και των Πλειάδων (Πούλια). Μπορείτε να παρατηρήσετε τον Άρη τα χαράματα με τηλεσκόπιο αλλά δεν έχει ενδιαφέρον επειδή βρίσκεται πολύ μακριά (300 εκατ km) από τη Γη και φαίνεται πολύ μικρός. Τον Φεβρουάριο 2027 που θα έρθει στα 100 εκατ Km θα έχει ικανοποιητικό μέγεθος στο τηλεσκόπιο.



2.- Μεθαύριο Δευτέρα η Γη θα βρίσκεται στο πιο απόμακρο σημείο της τροχιάς της καθώς αυτή περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο. Το σημείο αυτό ονομάζεται αφήλιο.



3.- Επίσης να πούμε ότι η αρχύτερη (πρωτύτερη) ανατολή του Ήλιου στην Ελλάδα συνέβη στις 13 Ιουνίου και η αργότερη (υστερότερη) δύση του Ήλιου συνέβη στις 28 Ιουνίου. Στο εξής ο Ήλιος στην Ελλάδα θα ανατέλλει όλο και πιο αργά και θα δύει όλο και πιο νωρίς.



Άρης Μυλωνάς

tinanantsou.blogspot.gr

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