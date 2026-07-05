2026-07-05 08:40:41
Φωτογραφία για ΑΠΑΤΕΣ ΜΕ ΤΑ review ΣΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΞΕΣΗΚΩΣΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΜΑΤΑ ΨΕΜΑΤΑ



 Το φαινόμενο που περιγράφεις αποτελεί μία από τις πιο εξελιγμένες και ανησυχητικές μορφές ψηφιακής απάτης (Review Manipulation) στην αγορά της τεχνολογίας. Δεν μιλάμε πλέον απλώς για «αγορασμένα» reviews από bots ή πληρωμένους χρήστες, αλλά για μια ολόκληρη βιομηχανική υποδομή παραπλάνησης σύμφωνα με το freegr.gr.

Να πώς στήνεται αυτή η απάτη και γιατί είναι τόσο δύσκολο να εντοπιστεί:

1. Τα «Αόρατα» Όπλα της Απάτης

Device Farms (Φάρμες Συσκευών): Οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν εκατοντάδες πραγματικές, φυσικές συσκευές (κινητά) τοποθετημένες σε ειδικά ράφια. Επειδή η κίνηση προέρχεται από πραγματικό hardware και όχι από εξομοιωτές (emulators), τα συστήματα ασφαλείας των Google, Apple ή Amazon δεν χτυπάνε εύκολα «καμπανάκι».

Πειραγμένο Firmware (Rooted/Custom ROMs): Οι συσκευές αυτές διαθέτουν τροποποιημένο λογισμικό. Αυτό τους επιτρέπει να αλλάζουν συνεχώς τα στοιχεία ταυτότητάς τους (IMEI, MAC address, Android ID), κάνοντας κάθε συσκευή να φαίνεται στα μάτια των e-shops ως ένα εντελώς «νέο» και «μοναδικό» κινητό που αγοράστηκε από κάποιον καταναλωτή.

Έλεγχος από το Cloud (Automation): Ένας κεντρικός υπολογιστής ή διακομιστής στο cloud στέλνει εντολές σε αυτές τις συσκευές. Μπορεί να τους πει να ανοίξουν μια εφαρμογή, να κάνουν scroll, να πατήσουν «αγορά», και στη συνέχεια να γράψουν ένα διθυραμβικό review, μιμούμενες απόλυτα την ανθρώπινη συμπεριφορά.

Γιατί είναι σχεδόν αδύνατο να εντοπιστεί;

Οι αλγόριθμοι των μεγάλων πλατφορμών (όπως της Amazon ή του Skroutz) ψάχνουν για μοτίβα: π.χ. πολλές κριτικές από την ίδια IP ή τον ίδιο λογαριασμό. Οι κατασκευαστές αυτών των δικτύων όμως:

Χρησιμοποιούν οικιακά proxies (Residential Proxies), οπότε η κίνηση φαίνεται να προέρχεται από κανονικές συνδέσεις ίντερνετ σε σπίτια.

Αφήνουν χρονικά κενά ανάμεσα στις κριτικές για να μην κινούν υποψίες.

Χρησιμοποιούν AI (όπως το ChatGPT) για να γράφουν διαφορετικά, φυσικά κείμενα κάθε φορά, αποφεύγοντας τα copy-paste που «καρφώνονται» αμέσως.

Πώς μπορείς να προστατευτείς ως καταναλωτής;

Όταν η τεχνολογία επιστρατεύεται για να μας κοροϊδέψει, η καλύτερη άμυνα είναι η κριτική σκέψη:

Αγνοήστε τα άκρα: Μην βασίζεστε ούτε στις κριτικές των 5 αστέρων (που μπορεί να είναι στημένες) ούτε σε αυτές του 1 αστέρα (που μπορεί να είναι από ανταγωνιστές). Οι πιο ειλικρινείς κριτικές βρίσκονται συνήθως στα 2, 3 και 4 αστέρια.

Προσοχή στη γλώσσα: Αν πολλά reviews χρησιμοποιούν τις ίδιες εξεζητημένες λέξεις-κλειδιά ή μοιάζουν με διαφημιστικό φυλλάδιο, είναι ύποπτα.

Εμπιστευτείτε γνωστούς Reviewers: Αναζητήστε reviews σε βίντεο (YouTube) ή μεγάλα τεχνολογικά site (π.χ. GSM Arena, Unboxholics, Digital Life κ.λπ.), όπου οι δημιουργοί κρατούν τη συσκευή στα χέρια τους και τη δοκιμάζουν σε πραγματικές συνθήκες.

Χρησιμοποιήστε εργαλεία ελέγχου: Ιστοσελίδες όπως το Fakespot ή το ReviewMeta (κυρίως για αγορές από Amazon) αναλύουν τα reviews και σας δείχνουν αν το σκορ ενός προϊόντος είναι πλασματικό.

Το συμπέρασμα: Η αγορά ενός smartphone απαιτεί πλέον περισσότερο cross-checking (διασταύρωση πηγών) από ποτέ. Αν μια άγνωστη μάρκα έχει ξαφνικά χιλιάδες αποθεωτικές κριτικές, το firmware της... μάλλον έχει βάλει το χεράκι του.



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