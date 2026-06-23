Σε μια περίοδο όπου η οικονομική πίεση παραμένει έντονη για πολλά νοικοκυριά στην Ελλάδα, οι ψηφιακές απάτες μέσω μηνυμάτων εξελίσσονται σε μια νέα, αθόρυβη απειλή για το εισόδημα των πολιτών. Μηνύματα που μοιάζουν να προέρχονται από γνωστές εταιρείες, επενδυτικές «ευκαιρίες» και ειδοποιήσεις για δήθεν παραδόσεις δεμάτων αξιοποιούν την καθημερινή εξοικείωση των χρηστών με τις εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων και μετατρέπονται σε εργαλεία οικονομικής εξαπάτησης.

Νέα έρευνα της Kaspersky αποκαλύπτει ότι το φαινόμενο δεν αφορά πλέον μεμονωμένα περιστατικά, αλλά οργανωμένα δίκτυα απατεώνων που εκμεταλλεύονται την ανασφάλεια, το κόστος ζωής και την ανάγκη για οικονομική σταθερότητα. Στην Ελλάδα, η μέση απώλεια για κάθε θύμα φτάνει τα 609 δολάρια, ενώ σχεδόν ένας στους τέσσερις δηλώνει απώλειες που ξεπερνούν τα 1.350 δολάρια, δείχνοντας ότι οι απάτες μέσω μηνυμάτων δεν είναι απλώς ζήτημα κυβερνοασφάλειας, αλλά και ζήτημα οικονομικής ανθεκτικότητας.

Για πρώτη φορά, η έρευνα επιχειρεί να αποτυπώσει σε παγκόσμια κλίμακα πόσο διαδεδομένες και οικονομικά επιζήμιες έχουν γίνει οι απάτες μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων. Πρόκειται για ένα φαινόμενο του οποίου οι επιπτώσεις, σύμφωνα με την Kaspersky, δεν έχουν μέχρι σήμερα ποσοτικοποιηθεί επαρκώς από κυβερνήσεις ή ρυθμιστικές αρχές.

Τα στοιχεία σκιαγραφούν μια σκληρή πραγματικότητα. Αυτό που συχνά αντιμετωπίζεται ως μια συνηθισμένη ψηφιακή απάτη εξελίσσεται ταχύτατα σε πηγή μεγάλης οικονομικής απώλειας, η οποία μπορεί να πλήττει δυσανάλογα τα νοικοκυριά που ήδη πιέζονται από την κρίση του κόστους ζωής.

Απάτες μέσω μηνυμάτων: μια εντεινόμενη οικονομική απειλή

Οι γεωπολιτικές εντάσεις, ο αυξανόμενος πληθωρισμός, η οικονομική αβεβαιότητα και η ανασφάλεια στην αγορά εργασίας έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο οι χρήστες είναι περισσότερο ευάλωτοι σε παραπλανητικά μηνύματα και υποσχέσεις για εύκολη οικονομική λύση.

Καθώς το κόστος ζωής αυξάνεται, οι πολίτες βρίσκονται υπό μεγαλύτερη οικονομική και ψυχολογική πίεση. Αυτό ακριβώς εκμεταλλεύονται οι απατεώνες, οι οποίοι προσαρμόζουν τα μηνύματά τους σε πραγματικές ανάγκες και καθημερινές ανησυχίες.

Με περίπου 3 δισεκατομμύρια χρήστες εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων σε όλο τον κόσμο, ακόμη και αν επηρεαζόταν μόλις το 10% από αυτούς, οι συνολικές απώλειες θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 219,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για ένα ποσό αντίστοιχο με την οικονομική κατάρρευση μιας χώρας μεσαίου μεγέθους.

Η πραγματική έκταση της ζημιάς, ωστόσο, παραμένει σε μεγάλο βαθμό αθέατη. Μόνο ένα στα τέσσερα θύματα στην Ελλάδα δηλώνει ότι ενημερώνει την αστυνομία ή την τράπεζά του για το περιστατικό, με τα αντίστοιχα ποσοστά να διαμορφώνονται στο 24% και στο 25%. Αυτό σημαίνει ότι πολλές απώλειες δεν αποτυπώνονται στα επίσημα στατιστικά της εγκληματικότητας ή της οικονομίας.

Μια κρίση που ξεφεύγει από τον έλεγχο των χρηστών

Η έρευνα δείχνει ότι οι απάτες μέσω μηνυμάτων έχουν λάβει διαστάσεις επιδημίας. Περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις, το 52%, καταγράφηκαν μέσα στους τελευταίους πέντε μήνες, ενώ πάνω από το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων, το 28%, έχει γίνει στόχος τρεις ή περισσότερες φορές.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι οι συγκεκριμένες απάτες δεν αποτελούν πλέον ευκαιριακή παράνομη δραστηριότητα, αλλά οργανωμένο και επαναλαμβανόμενο έγκλημα μεγάλης κλίμακας. Για το μέσο θύμα, μάλιστα, η εμπειρία δεν ανήκει στο μακρινό παρελθόν. Το πιο πρόσφατο περιστατικό σημειώθηκε, κατά μέσο όρο, μέσα στους τελευταίους έξι μήνες, ενώ για περισσότερο από το ένα τέταρτο των θυμάτων συνέβη μέσα στους τελευταίους τρεις έως πέντε μήνες.

Η Δρ. Elisabeth Carter, εγκληματολόγος και ειδική στη δικανική γλωσσολογία στο Kingston University London, εξηγεί: «Οι απατεώνες χρησιμοποιούν γνώριμα πλαίσια επικοινωνίας, οικεία κοινωνικά περιβάλλοντα και καθιερωμένους γλωσσικούς κανόνες, ώστε τα θύματα να αισθάνονται, την κρίσιμη στιγμή, ότι οι αποφάσεις τους είναι λογικές και δικαιολογημένες. Στην πραγματικότητα, όμως, δημιουργούν μια επίπλαστη πραγματικότητα μέσα στην οποία αυτές οι αποφάσεις οδηγούν σε οικονομική και ψυχολογική βλάβη. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναγνωρίσει κανείς μια επίπλαστη πραγματικότητα όσο βρίσκεται μέσα σε αυτήν. Κρατήστε επαφές με φίλους και συγγενείς και μιλήστε τους για τις δραστηριότητές σας στο διαδίκτυο, καθώς συχνά ένας εξωτερικός παρατηρητής μπορεί να αντιληφθεί πιο εύκολα ότι κάτι δεν πάει καλά».

Οι απάτες εκτυλίσσονται μπροστά στα μάτια των χρηστών

Οι απάτες μέσω μηνυμάτων δεν περιορίζονται πλέον στις σκοτεινές γωνιές του διαδικτύου. Εξελίσσονται μέσα στις ίδιες τις πλατφόρμες που οι χρήστες εμπιστεύονται και χρησιμοποιούν καθημερινά, από εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων μέχρι ειδοποιήσεις που μοιάζουν απολύτως οικείες.

Επιπλέον, το φαινόμενο δεν αφορά μόνο τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Η έρευνα καταγράφει σχεδόν ισόποση κατανομή θυμάτων μεταξύ της Gen Z, των Millennials και της Gen X, δείχνοντας ότι η εξοικείωση με την τεχνολογία δεν αρκεί από μόνη της για να προστατεύσει τους χρήστες.

Στην Ελλάδα, οι συνηθέστερες μορφές απάτης μέσω μηνυμάτων είναι η παραποίηση γνωστών εμπορικών σημάτων, με ποσοστό 36%, οι επενδυτικές απάτες, με 34%, και οι ψεύτικες ειδοποιήσεις παράδοσης δεμάτων, με 30%. Οι επιθέσεις αυτές σχεδιάζονται ώστε να μοιάζουν με απολύτως νόμιμα μηνύματα και να εντάσσονται φυσικά στις καθημερινές ψηφιακές αλληλεπιδράσεις.

Οι απατεώνες καταφέρνουν να αποσπούν χρήματα πριν τα θύματα προλάβουν να αμφισβητήσουν την αυθεντικότητα των μηνυμάτων. Εκμεταλλεύονται την εμπιστοσύνη, την αίσθηση του επείγοντος, αλλά και τη συνήθεια των χρηστών να αλληλεπιδρούν γρήγορα με ειδοποιήσεις, συνδέσμους και αιτήματα επιβεβαίωσης.

Γιατί οι Millennials εμφανίζονται πιο ευάλωτοι

Από το σύνολο των συμμετεχόντων στην έρευνα, οι Millennials εμφανίζονται ως η ηλικιακή ομάδα που είναι πιο πιθανό να πέσει θύμα επενδυτικών ή χρηματοοικονομικών απατών. Το 40% όσων συμμετείχαν δήλωσε ότι έχει επηρεαστεί από τέτοιου είδους μεθόδους.

Η μεγαλύτερη ευαλωτότητα της συγκεκριμένης γενιάς δεν είναι τυχαία. Σε αντίθεση με προηγούμενες γενιές, οι Millennials καλούνται να αντιμετωπίσουν υψηλές τιμές κατοικίας, αυξημένο κόστος ζωής και περιορισμένη οικονομική ασφάλεια. Σε αυτό το πλαίσιο, υποσχέσεις για γρήγορο πλουτισμό ή ευκαιρίες που φαίνονται «πολύ καλές για να είναι αληθινές» μπορεί να γίνουν ιδιαίτερα ελκυστικές.

Οι απατεώνες αξιοποιούν ακριβώς αυτές τις οικονομικές ανησυχίες και την ανάγκη για σταθερότητα, παρασύροντας τα θύματα σε επιλογές που τελικά επιδεινώνουν ακόμη περισσότερο την οικονομική τους κατάσταση.

Αναγκαία η άμεση παρέμβαση

Οι απάτες μέσω μηνυμάτων έχουν πλέον εξελιχθεί σε μακροοικονομικό ζήτημα. Δεν πρόκειται μόνο για μεμονωμένες απώλειες χρημάτων, αλλά για μια αργή και συστηματική αποδυνάμωση της οικονομικής ανθεκτικότητας των νοικοκυριών. Το φαινόμενο διαταράσσει τη σταθερότητά τους, υπονομεύει την εμπιστοσύνη στα ψηφιακά συστήματα και επιβαρύνει ευρύτερα τις οικονομίες των κρατών.

Με άλλα λόγια, δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικά ζήτημα κυβερνοασφάλειας, αλλά και ζήτημα οικονομικής ασφάλειας.

Η Kaspersky υπογραμμίζει την ανάγκη για αποφασιστική και συστηματική δράση, καθώς η δομή και η κλίμακα αυτών των απειλών εξελίσσονται. Στο πλαίσιο αυτό, καλεί τους χρήστες να υιοθετήσουν ισχυρότερες πρακτικές ψηφιακής προστασίας.

Μεταξύ άλλων, συνιστά τη χρήση ολοκληρωμένης προστασίας συσκευών σε πραγματικό χρόνο, με λογισμικό ασφαλείας που μπορεί να εντοπίζει κακόβουλους συνδέσμους και απόπειρες phishing σε εφαρμογές και ιστοσελίδες που χρησιμοποιούνται καθημερινά. Στις κινητές συσκευές, ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας μπορεί να σαρώνει ύποπτους συνδέσμους ακόμη και μέσα από ειδοποιήσεις, πριν ο χρήστης αλληλεπιδράσει μαζί τους.

Παράλληλα, σημαντική θεωρείται η ενίσχυση της διαχείρισης των κωδικών πρόσβασης, με τη χρήση εφαρμογών που αποθηκεύουν με ασφάλεια τα στοιχεία σύνδεσης και περιορίζουν τον κίνδυνο εισαγωγής τους σε πλαστές ιστοσελίδες.

Εξίσου κρίσιμη είναι η ενημέρωση των χρηστών και των οικογενειών τους για τις πιο συνηθισμένες μορφές ψηφιακής απάτης και τα προειδοποιητικά σημάδια που θα πρέπει να τους κινητοποιούν. Η εξοικείωση με τις βασικές τεχνικές εξαπάτησης μπορεί να λειτουργήσει ως πρώτη γραμμή άμυνας.

Για τις επιχειρήσεις, η Kaspersky επισημαίνει την ανάγκη επένδυσης σε εργαλεία παρακολούθησης και προστασίας εμπορικών σημάτων, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό κατάχρησης επωνυμιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε διαδικτυακές αγορές και στο dark web, καθώς και να υποστηρίξουν έγκαιρες ενέργειες διερεύνησης και αφαίρεσης περιεχομένου.

«Οι απάτες μέσω μηνυμάτων αποσπούν με ύπουλο τρόπο χρήματα από νοικοκυριά που ήδη βρίσκονται υπό έντονη οικονομική πίεση», δήλωσε ο Marc Rivero, επικεφαλής ερευνητής ασφάλειας της ομάδας Global Research & Analysis Team της Kaspersky. «Αυτή η άκρως οργανωμένη και βιομηχανοποιημένη μορφή απάτης στοχεύει τους πολίτες με ταχύτητα και σε μεγάλη κλίμακα, μέσα από κάθε διαθέσιμο κανάλι μηνυμάτων. Τέτοιες εφαρμογές χρησιμοποιούνται από δισεκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως, επομένως είναι αδύνατο να παραβλέψουμε τον οικονομικό αντίκτυπο σε μεγάλη κλίμακα».

Ο ίδιος προσθέτει ότι, για τον περιορισμό του κινδύνου, οι χρήστες θα πρέπει να επαληθεύουν κάθε απροειδοποίητο μήνυμα που λαμβάνουν μέσω επίσημων καναλιών, πριν δώσουν προσωπικά στοιχεία ή χρήματα, και να διατηρούν ενημερωμένο το λογισμικό ασφαλείας σε όλες τις συσκευές τους. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις οφείλουν να επενδύουν σε συστήματα ανίχνευσης και παρακολούθησης, ώστε να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν έγκαιρα περιστατικά πλαστοπροσωπίας εμπορικών σημάτων.

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