Η ΓΑΙΑΟΣΕ υλοποιεί δίκτυο οπτικών ινών για την ψηφιακή αναβάθμιση των σιδηροδρομικών υποδομών.

2026-07-06 12:43:37

Ένα εναλλακτικό μοντέλο αξιοποίησης της σιδηροδρομικής περιουσίας της προωθεί η ΓΑΙΑΟΣΕ, πέραν του πλαισίου αξιοποίησης των real estate assets της (π.χ. σταθμούς, εκτάσεις κ.α.). Ο φορέας ανέθεσε στην εταιρεία Grant Thornton Business Solutions την εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας για την ανάπτυξη και εμπορική εκμετάλλευση δικτύου οπτικών ινών κατά μήκος του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου, βάζοντας sidirodromikanea

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