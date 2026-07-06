2026-07-06 12:41:30
Φωτογραφία για Η ΓΑΙΑΟΣΕ υλοποιεί δίκτυο οπτικών ινών για την ψηφιακή αναβάθμιση των σιδηροδρομικών υποδομών.
Ένα εναλλακτικό μοντέλο αξιοποίησης της σιδηροδρομικής περιουσίας της προωθεί η ΓΑΙΑΟΣΕ, πέραν του πλαισίου αξιοποίησης των real estate assets της (π.χ. σταθμούς, εκτάσεις κ.α.). Ο φορέας ανέθεσε στην εταιρεία Grant Thornton Business Solutions την εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας για την ανάπτυξη και εμπορική εκμετάλλευση δικτύου οπτικών ινών κατά μήκος του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου, βάζοντας sidirodromikanea
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Η ΓΑΙΑΟΣΕ υλοποιεί δίκτυο οπτικών ινών για την ψηφιακή αναβάθμιση των σιδηροδρομικών υποδομών.
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Η ΓΑΙΑΟΣΕ υλοποιεί δίκτυο οπτικών ινών για την ψηφιακή αναβάθμιση των σιδηροδρομικών υποδομών.
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