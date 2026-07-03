2026-07-03 13:15:36
Φωτογραφία για Γιώργος Λιάγκας: «Τελειώνουμε και δεν ξέρω να σας πω τι θα γίνει του χρόνου
Φινάλε για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν έκανε ο Γιώργος Λιάγκας και "ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ" , ο οποίος, ωστόσο, άφησε ασαφές το αν θα επιστρέψει το φθινόπωρο στο τιμόνι της εκπομπής στον ΑΝΤ1.

«Είναι η ώρα που σιχαίνομαι να ζω κάθε χρονιά. Οι δύο ώρες που δε θέλω ποτέ να ζω στη ζωή μου είναι η έναρξη και η λήξη κάθε τηλεοπτικής χρονιάς. Δεν είναι καλό γιατί… Πρέπει να πω κάποια λόγια γιατί δε γίνεται διαφορετικά. Το ποτήρι αυτό πρέπει να το πιω. Ήταν μια ιδιαίτερη τηλεοπτική περίοδος, αλλάζουν πολλά πράγματα στην ελληνική τηλεόραση. Θα το ζήσουμε όλοι είτε ως θεατές, είτε ως συμμετέχοντες. Τα επόμενα χρόνια θα αλλάξει πολύ η ελληνική τηλεόραση και κάποιοι άνθρωποι που είχατε συνηθίσει δεν θα είναι σε αυτή. Μπορεί να έρθουν κάποιοι καινούριοι.

Για εμάς ήταν μια χρονιά με θετικό πρόσημο. Στα περιβόητα δυναμικά κοινά, αυτή η εκπομπή έδωσε τη μάχη της. Δεν ήταν πρώτη αλλά δεν έχει σημασία. Έτσι κι αλλιώς, όταν απευθυνόμαστε στους τηλεθεατές, απευθυνόμαστε στο σύνολο των τηλεθεατών που μας βλέπουν. Στις infotainment εκπομπές, το Πρωινό έκοψε πρώτο το νήμα.

Δεν μπορώ να σας πω τι θα γίνει του χρόνου. Είναι η πρώτη φορά που τελειώνει μια εκπομπή και δε μπορώ να σας πω αν θα είμαστε μαζί ή όχι του χρόνου… Για λόγους που δεν αφορούν εμένα. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι πως με κάποιους ανθρώπους χωρίζουν τηλεοπτικά οι δρόμοι μας και θα μου επιτρέψετε να κάνω μια ειδική μνεία»

Πηγή: tvnea.com
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