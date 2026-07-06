2026-07-06 17:53:43

Σήμερα υπεγράφη στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η σύμβαση για την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γέφυρας Πουλόπουλου στα Πετράλωνα.Πρόκειται για ένα έργο υψηλών τεχνικών απαιτήσεων που θα ενισχύσει τα βάθρα και τη θεμελίωση της γέφυρας. Το έργο θα υλοποιηθεί χωρίς να διακοπεί η κυκλοφορία στη γραμμή 1 του μετρό.Με σχέδιο και συνέπεια, συνεχίζουμε να επενδύουμε σε έργα συντήρησης και sidirodromikanea

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