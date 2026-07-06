2026-07-06 17:53:43
Φωτογραφία για Γιώργος Κώτσηρας: Υπεγράφη η σύμβαση για την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γέφυρας Πουλόπουλου στα Πετράλωνα.
Σήμερα υπεγράφη στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η σύμβαση για την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γέφυρας Πουλόπουλου στα Πετράλωνα.Πρόκειται για ένα έργο υψηλών τεχνικών απαιτήσεων που θα ενισχύσει τα βάθρα και τη θεμελίωση της γέφυρας. Το έργο θα υλοποιηθεί χωρίς να διακοπεί η κυκλοφορία στη γραμμή 1 του μετρό.Με σχέδιο και συνέπεια, συνεχίζουμε να επενδύουμε σε έργα συντήρησης και sidirodromikanea
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Γιώργος Κώτσηρας: Η άφιξη των νέων τρένων μέρος του ευρύτερου προγράμματός μας για εκσυγχρονισμό των σιδηροδρομικών μεταφορών.
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Γιώργος Κώτσηρας: Η άφιξη των νέων τρένων μέρος του ευρύτερου προγράμματός μας για εκσυγχρονισμό των σιδηροδρομικών μεταφορών.
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