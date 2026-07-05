2026-07-05 22:38:28
Φωτογραφία για ΤΟ ΦΛΕΡΤ ΚΑΙ ΟΙ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ ΤΩΝ Millennials ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

 



Αυτή η έρευνα έχει προκαλέσει όντως τεράστια κουβέντα, καθώς αγγίζει ένα θέμα που για τις παλαιότερες γενιές θεωρείται το απόλυτο κοινωνικό ταμπού: το φλερτ και τη γνωριμία σε έναν χώρο πένθους, όπως μια κηδεία ή ένα μνημόσυνο.

Αν και εκ πρώτης όψεως ακούγεται σχεδόν μακάβριο ή ασεβές, οι κοινωνιολόγοι και οι ψυχολόγοι που ανέλυσαν τα δεδομένα εξηγούν ότι πίσω από αυτή τη στάση των Millennials και της Gen Z κρύβονται πολύ βαθύτεροι, υπαρξιακοί και κοινωνικοί λόγοι.

Γιατί οι νέοι λένε «ναι» στις γνωριμίες... στην κηδεία;

Κόπωση από τα Dating Apps: Οι νεότερες γενιές έχουν κουραστεί από την «ψηφιακή αποξένωση» των εφαρμογών γνωριμιών (Tinder, Bumble κ.λπ.), όπου όλα βασίζονται σε ένα γρήγορο swipe. Αναζητούν πλέον οργανικές, αυθόρμητες και κυρίως πραγματικές συναντήσεις στην αληθινή ζωή (IRL).

«Υπαρξιακή Εγγύτητα»: Η ψυχολογία πίσω από το φαινόμενο δείχνει ότι η άμεση επαφή με τη θνητότητα και τη ροή του χρόνου σε μια κηδεία λειτουργεί ως ισχυρός καταλύτης. Η συνειδητοποίηση ότι η ζωή είναι μικρή εντείνει υποσυνείδητα την ανάγκη για ανθρώπινη σύνδεση, συντροφικότητα και ζεστασιά.

Κοινωνική Αποδοχή μεταξύ Φίλων: Η έρευνα έδειξε ότι το φαινόμενο δεν αφορά απαραίτητα μια επιθετική ή προκλητική συμπεριφορά την ώρα της τελετής, αλλά τη διάθεση να μην χαθεί μια ουσιαστική επαφή αν αυτή προκύψει τυχαία. Μάλιστα, το 71% των Millennials δήλωσε ότι θα υποστήριζε απόλυτα έναν φίλο του αν μάθαινε ότι γνώρισε τον σύντροφό του σε μια τέτοια περίσταση.

Το συμπέρασμα των ειδικών: Για τους νέους, η αναζήτηση της αγάπης και της συντροφικότητας δεν περιορίζεται πλέον από παραδοσιακούς κοινωνικούς κανόνες. Αν δύο άνθρωποι βρουν μια «σπίθα» παρηγοριάς ή επικοινωνίας μέσα σε μια δύσκολη στιγμή, η ανταλλαγή στοιχείων δεν θεωρείται ασέβεια, αλλά μια επιβεβαίωση της ίδιας της ζωής που συνεχίζεται.



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