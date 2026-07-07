Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας βρέθηκε καλεσμένος, το πρωί της Δευτέρας (7/7), στην εκπομπή «Νωρίς - Νωρίς», όπου μίλησε στη Μαρία Ηλιάκη για την τηλεοπτική σεζόν που ολοκληρώθηκε, αλλά και για τη συνεργασία του με την Ιωάννα Μαλέσκου. Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις φήμες και τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς σχετικά με τη μεταξύ τους συνεργασία, θέμα για το οποίο μέχρι σήμερα κανείς από τους δύο δεν είχε τοποθετηθεί δημόσια.Έκανα ταμείο για τη φετινή σεζόν, ήταν θετικό. Για μένα ήταν η πρώτη χρονιά που μια ολόκληρη σεζόν έκανα μια εκπομπή σχεδόν όπως την ήθελα. Μια εκπομπή που είχα τον πρώτο λόγο, οπότε ήταν πολύ σημαντικό και πολύ διδακτικό. Πολλά μαθήματα γιατί είναι αλλιώς να είσαι σε μια παρέα και αλλιώς να έχεις την ευθύνη και την επιμέλεια… Δούλεψα πάρα πολύ. Δουλέψαμε αρκετοί άνθρωποι πολύ γι’ αυτή την εκπομπή Ήταν μια εμπειρία. Πολλά δε θα τα ξαναέκανα έτσι. Ήταν μια εμπειρία για το τι να αποφύγω σε πρακτικό επίπεδο. Δε θα τα πω, αλλά τα καλύτερα μαθήματα τα παίρνεις από τα λάθη που κάνεις… Και σε πρόσωπα έπεσα έξω, και σε προσδοκίες από άλλα πρόσωπα έπεσα έξω, και σε θέματα συμπεριφοράς, δουλειάς. Προς Θεού, δε λέω ότι εγώ τα έκανα όλα τέλεια… Μιλάω μόνο για τις δικές μου επιλογές και πεποιθήσεις…» ανέφερε αρχικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.«Οι περισσότερες φορές που δεν πέρασα καλά επαγγελματικά, ήταν φέτος. Όμως, ήταν τόσες οι φορές που πέρασα καλά και ωραία, που δε θα τη διέγραφα. Δε θυμάμαι όμως άλλες χρονιές που να έχω σκοτούρα, και άλλα πράγματα – εδώ πάει και με την ευθύνη – επειδή είχα την πιο πολύ ευθύνη φέτος, θα διέγράφα και πιο πολλά πράγματα. Δεν είναι ότι δεν πέρασα καλά. Πέρασα πολύ ωραία και είμαι ευγνώμων.Απλά, αν έπρεπε να βγάλω πιο πολλά κουτάκια, θα ήταν από τη φετινή χρονιά. Δεν αναφέρομαι μόνο προσωπικά στην Ιωάννα. Δεν ταιριάξαμε, προφανώς. Συμβαίνουν αυτά, έχει συμβεί και θα ξανασυμβεί. Εγώ όμως δε μετανιώνω γι’ αυτή την επιλογή που έκανα. Το σκέφτηκα, το συμφωνήσαμε, έγινε, όλα καλά, προχωράμε… Στο τέλος που την αγκάλιασα, το ένιωθα και εύχομαι από εδώ και πέρα ό,τι κάνει να είναι καλό και πετυχημένο. Πάμε παρακάτω» παραδέχτηκε σε άλλο σημείο.Πηγή: tvnea.com