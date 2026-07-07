2026-07-07 13:04:13
Φωτογραφία για Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Με την Ιωάννα Μαλέσκου προφανώς δεν ταιριάξαμε, δε μετανιώνω όμως για την επιλογή που έκανα»
Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας βρέθηκε καλεσμένος, το πρωί της Δευτέρας (7/7), στην εκπομπή «Νωρίς - Νωρίς», όπου μίλησε στη Μαρία Ηλιάκη για την τηλεοπτική σεζόν που ολοκληρώθηκε, αλλά και για τη συνεργασία του με την Ιωάννα Μαλέσκου. Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις φήμες και τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς σχετικά με τη μεταξύ τους συνεργασία, θέμα για το οποίο μέχρι σήμερα κανείς από τους δύο δεν είχε τοποθετηθεί δημόσια.

Έκανα ταμείο για τη φετινή σεζόν, ήταν θετικό. Για μένα ήταν η πρώτη χρονιά που μια ολόκληρη σεζόν έκανα μια εκπομπή σχεδόν όπως την ήθελα. Μια εκπομπή που είχα τον πρώτο λόγο, οπότε ήταν πολύ σημαντικό και πολύ διδακτικό. Πολλά μαθήματα γιατί είναι αλλιώς να είσαι σε μια παρέα και αλλιώς να έχεις την ευθύνη και την επιμέλεια… Δούλεψα πάρα πολύ. Δουλέψαμε αρκετοί άνθρωποι πολύ γι’ αυτή την εκπομπή Ήταν μια εμπειρία. Πολλά δε θα τα ξαναέκανα έτσι
. Ήταν μια εμπειρία για το τι να αποφύγω σε πρακτικό επίπεδο. Δε θα τα πω, αλλά τα καλύτερα μαθήματα τα παίρνεις από τα λάθη που κάνεις… Και σε πρόσωπα έπεσα έξω, και σε προσδοκίες από άλλα πρόσωπα έπεσα έξω, και σε θέματα συμπεριφοράς, δουλειάς. Προς Θεού, δε λέω ότι εγώ τα έκανα όλα τέλεια… Μιλάω μόνο για τις δικές μου επιλογές και πεποιθήσεις…» ανέφερε αρχικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

«Οι περισσότερες φορές που δεν πέρασα καλά επαγγελματικά, ήταν φέτος. Όμως, ήταν τόσες οι φορές που πέρασα καλά και ωραία, που δε θα τη διέγραφα. Δε θυμάμαι όμως άλλες χρονιές που να έχω σκοτούρα, και άλλα πράγματα – εδώ πάει και με την ευθύνη – επειδή είχα την πιο πολύ ευθύνη φέτος, θα διέγράφα και πιο πολλά πράγματα. Δεν είναι ότι δεν πέρασα καλά. Πέρασα πολύ ωραία και είμαι ευγνώμων.

Απλά, αν έπρεπε να βγάλω πιο πολλά κουτάκια, θα ήταν από τη φετινή χρονιά. Δεν αναφέρομαι μόνο προσωπικά στην Ιωάννα. Δεν ταιριάξαμε, προφανώς. Συμβαίνουν αυτά, έχει συμβεί και θα ξανασυμβεί. Εγώ όμως δε μετανιώνω γι’ αυτή την επιλογή που έκανα. Το σκέφτηκα, το συμφωνήσαμε, έγινε, όλα καλά, προχωράμε… Στο τέλος που την αγκάλιασα, το ένιωθα και εύχομαι από εδώ και πέρα ό,τι κάνει να είναι καλό και πετυχημένο. Πάμε παρακάτω» παραδέχτηκε σε άλλο σημείο.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (6/7/2026)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (6/7/2026)
Ο σιδηροδρομικός τομέας της ΕΕ ενώνει τις δυνάμεις του για να διατηρήσει ζωντανό το ζωτικής σημασίας ερευνητικό πρόγραμμα για τους σιδηροδρόμους.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο σιδηροδρομικός τομέας της ΕΕ ενώνει τις δυνάμεις του για να διατηρήσει ζωντανό το ζωτικής σημασίας ερευνητικό πρόγραμμα για τους σιδηροδρόμους.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
MEGA: Πρώτη επιλογή στην ενημέρωση για την σεζόν 2025-2026
MEGA: Πρώτη επιλογή στην ενημέρωση για την σεζόν 2025-2026
Ο Παυλίδης φαίνεται να είναι η καλύτερη επιλογή για την Τσέλσι
Ο Παυλίδης φαίνεται να είναι η καλύτερη επιλογή για την Τσέλσι
Κι όμως! Επιστρέφουν στον ALPHA με νέο κύκλο επεισοδίων
Κι όμως! Επιστρέφουν στον ALPHA με νέο κύκλο επεισοδίων
Καλοκαιρινό ναυτικό στυλ. Είναι τελικά η πιο κομψή επιλογή;
Καλοκαιρινό ναυτικό στυλ. Είναι τελικά η πιο κομψή επιλογή;
Γιώργος Λιάγκας: «Δεν θα έκανα ξανά τηλεοπτικό δίδυμο»
Γιώργος Λιάγκας: «Δεν θα έκανα ξανά τηλεοπτικό δίδυμο»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Δείτε τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ISS και τον Tiangong στον ουρανό
Δείτε τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ISS και τον Tiangong στον ουρανό
ΕΛ.Α.Σ.: Υπάρχει λόγος για τον φτωχό κυβερνητικό απολογισμό στην Υγεία
ΕΛ.Α.Σ.: Υπάρχει λόγος για τον φτωχό κυβερνητικό απολογισμό στην Υγεία
ΑΞΙΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΘΥΡΑ USB ΣΤΟ router ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ LAN
ΑΞΙΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΘΥΡΑ USB ΣΤΟ router ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ LAN
Ο ηλιακός σιδηρόδρομος της Ελβετίας αλλάζει τα δεδομένα και προσελκύει το ενδιαφέρον της Ιταλίας και όχι μόνο.
Ο ηλιακός σιδηρόδρομος της Ελβετίας αλλάζει τα δεδομένα και προσελκύει το ενδιαφέρον της Ιταλίας και όχι μόνο.
Συντάξεις: Ποιοι βγαίνουν πριν από τα 62 και πόσα παίρνουν [πίνακες].
Συντάξεις: Ποιοι βγαίνουν πριν από τα 62 και πόσα παίρνουν [πίνακες].