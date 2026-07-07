2026-07-07 10:17:22
Φωτογραφία για Δείτε τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ISS και τον Tiangong στον ουρανό
Δείτε τους δύο μεγάλους δορυφόρους α) τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) και β) το Ουράνιο Παλάτι (Tiangong), τις επόμενες βραδιές με τα μάτια σας! Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι την Πέμπτη στις 9 Ιουλίου θα περάσουν ταυτόχρονα!

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Αναλυτικά:

Μπορούν ΟΛΟΙ, μικρά παιδιά και μεγάλοι, απλά και εύκολα να δουν τους δύο μεγάλους δορυφόρους στον ουρανό. Δεν είναι οι μόνοι ορατοί τεχνητοί δορυφόροι που μπορούμε να δούμε με γυμνά μάτια - υπάρχουν εκατοντάδες.

Οι διελεύσεις που περιγράφω παρακάτω θα είναι εύκολα ορατές επειδή οι δορυφόροι θα περάσουν σε βολική ώρα για εμάς και θα φαίνονται σαν υπέρλαμπρα αστέρια. Θα κινούνται αργά και ισοταχώς στον ουρανό. Οι δορυφόροι έχουν σταθερό λευκό φως ως προϊόν ανάκλασης της ηλιακής ακτινοβολίας. Για την παρατήρηση δεν χρειάζονται κιάλια ή τηλεσκόπιο, απλά επιλέξτε έναν τόπο με καθαρό περίβλεπτο ορίζοντα χωρίς δέντρα και ψηλά κτήρια.


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Πότε και προς τα πού να κοιτάξω;

7 Ιουλίου 2026 /// από 09:33μμ έως 09:39μμ /// ΔΔΣ (ISS) /// ΠΟΛΥ ΛΑΜΠΡΟΣ, αρχικά ξεπροβάλλει από Νότιο-Νοτιοδυτικά.

8 Ιουλίου 2026 /// από 10:23μμ έως 10:28μμ /// ΔΔΣ (ISS) /// λαμπρός, αρχικά ξεπροβάλλει από Βορειοδυτικά.

8 Ιουλίου 2026 /// από 10:32μμ έως 10:35μμ /// Tiangong /// λαμπρός, αρχικά ξεπροβάλλει από Νοτιοοδυτικά.

9 Ιουλίου 2026 /// από 09:35μμ έως 09:41μμ /// ΔΔΣ (ISS) /// ΠΟΛΥ ΛΑΜΠΡΟΣ, αρχικά ξεπροβάλλει από Δυτικά.

9 Ιουλίου 2026 /// από 09:36μμ έως 09:41μμ /// Tiangong /// λαμπρός, αρχικά ξεπροβάλλει από Νοτιοοδυτικά.

9 Ιουλίου 2026 /// από 11:12μμ έως 11:15μμ /// Tiangong /// λαμπρός, αρχικά ξεπροβάλλει από Δυτικά.

10 Ιουλίου 2026 /// από 10:15μμ έως 10:21μμ /// Tiangong /// λαμπρός, αρχικά ξεπροβάλλει από Δυτικά.

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Οι διελεύσεις των δορυφόρων είναι ορατές απ’ όλη την Ελλάδα με διαφορά έως 2 λεπτά περίπου από τόπο σε τόπο.

Άρης Μυλωνάς
tinanantsou.blogspot.gr
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