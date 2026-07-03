Σοβαρό πρόβλημα λανθασμένης αντιστοίχισης στοιχείων έχει παρουσιαστεί στην πλατφόρμα διάθεσης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους, σε περιπτώσεις φαρμακοποιών που διατηρούν ή διατηρούσαν στο παρελθόν δύο ή περισσότερα φαρμακεία στο ίδιο ΑΦΜ, αλλά με διαφορετικούς αριθμούς σύμβασης ΕΟΠΥΥ.

Προσοχή: Οι συνάδελφοι που έχουν περισσότερους από έναν αριθμούς σύμβασης στο ίδιο ΑΦΜ θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τόσο τα στοιχεία τους στην πλατφόρμα όσο και τα δικαιώματα τιμολόγησης που έχουν δημιουργηθεί.Πώς εκδηλώθηκε το πρόβλημα

Σε περίπτωση που είχε ήδη αναφερθεί από συνάδελφο προς τον ΕΟΠΥΥ, η πλατφόρμα αντικατέστησε (λανθασμένα) τον ενεργό αριθμό σύμβασης ενός φαρμακείου με τον αριθμό σύμβασης παλαιού και ανενεργού φαρμακείου, το οποίο ανήκε στο ίδιο ΑΦΜ.

Παρότι τα ΦΥΚ ατομικής διακίνησης είχαν παραδοθεί κανονικά και οι αντίστοιχες συνταγές είχαν εκτελεστεί, τα σχετικά δικαιώματα τιμολόγησης δεν εμφανίστηκαν στην ενεργή σύμβαση. Τα αιτήματα είχαν παραμείνει συνδεδεμένα με το παλαιό και ανενεργό προφίλ.

Μετά από παρέμβαση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, το συγκεκριμένο περιστατικό αντιμετωπίστηκε, αλλά η διόρθωση έγινε μεμονωμένα.

Νέο αντίστοιχο περιστατικό

Αντίστοιχο πρόβλημα διαπιστώθηκε και σε δεύτερη συνάδελφο, η οποία διατηρεί δύο φαρμακεία με το ίδιο ΑΦΜ: ένα σε επαρχιακή πόλη και ένα σε χωριό, με διαφορετικούς αριθμούς σύμβασης.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα ΦΥΚ είχε πραγματοποιηθεί μόνο για το φαρμακείο της πόλης. Κατά τον μήνα Ιούνιο παραδόθηκε από το συγκεκριμένο φαρμακείο ένα ΦΥΚ και η συνταγή εκτελέστηκε κανονικά.

Όταν, όμως, δημιουργήθηκαν τα δικαιώματα τιμολόγησης, διαπιστώθηκε ότι το δικαίωμα:

δεν εμφανίστηκε στον αριθμό σύμβασης του φαρμακείου που είχε εγγραφεί στην πλατφόρμα, δεν εμφανίστηκε στο φαρμακείο από το οποίο παραδόθηκε το ΦΥΚ, αλλά μεταφέρθηκε στον αριθμό σύμβασης του δεύτερου φαρμακείου, στο χωριό, παρότι για τον συγκεκριμένο αριθμό σύμβασης δεν είχε πραγματοποιηθεί καν εγγραφή στην πλατφόρμα ΦΥΚ.

Τα περιστατικά αυτά δείχνουν ότι ενδέχεται να υπάρχει σύγχυση κατά την άντληση και αντιστοίχιση των συμβάσεων που συνδέονται με το ίδιο ΑΦΜ. Το σύστημα φαίνεται σε ορισμένες περιπτώσεις να συνδέει αιτήματα ή δικαιώματα τιμολόγησης με διαφορετική σύμβαση από εκείνη του φαρμακείου που πραγματοποίησε την παράδοση και την εκτέλεση.

Τι πρέπει να ελέγξουν οι συνάδελφοι

Όσοι διατηρούν ή διατηρούσαν περισσότερα από ένα φαρμακεία στο ίδιο ΑΦΜ, με διαφορετικούς αριθμούς σύμβασης ΕΟΠΥΥ, καλούνται να ελέγξουν:

ποιος αριθμός σύμβασης εμφανίζεται στα στοιχεία του φαρμακείου τους στην πλατφόρμα, εάν το φαρμακείο εμφανίζεται ενεργό στον κατάλογο των συνεργαζόμενων φαρμακείων, εάν όλα τα αιτήματα ΦΥΚ εμφανίζονται στη σωστή σύμβαση, εάν τα δικαιώματα τιμολόγησης έχουν δημιουργηθεί στον αριθμό σύμβασης του φαρμακείου που πραγματοποίησε την παράδοση, εάν υπάρχουν αιτήματα ή δικαιώματα που έχουν μεταφερθεί σε παλαιό, ανενεργό ή διαφορετικό φαρμακείο του ίδιου ΑΦΜ.Η κανονική εκτέλεση της συνταγής δεν διασφαλίζει από μόνη της ότι το δικαίωμα τιμολόγησης έχει αποδοθεί στη σωστή σύμβαση. Απαιτείται έλεγχος μετά την εμφάνιση των δικαιωμάτων τιμολόγησης.Πού πρέπει να αναφερθεί το πρόβλημα

Οι συνάδελφοι που εντοπίζουν αντίστοιχη λανθασμένη συσχέτιση θα πρέπει να την αναφέρουν άμεσα και εγγράφως στις ακόλουθες διευθύνσεις:

[email protected]



και



[email protected]

Η ΚΜΕΣ είναι αρμόδια για τη διαδικασία τιμολόγησης των συγκεκριμένων δικαιωμάτων και, επομένως, είναι απαραίτητο το σχετικό μήνυμα να αποστέλλεται και στη διεύθυνση [email protected].

Τι να περιλαμβάνει η αναφορά

Για την ταχύτερη διερεύνηση του περιστατικού, προτείνεται να αναφέρονται:

το ΑΦΜ του φαρμακοποιού ή της επιχείρησης, ο σωστός ενεργός αριθμός σύμβασης, ο λανθασμένος, παλαιός ή δεύτερος αριθμός σύμβασης στον οποίο μεταφέρθηκαν τα στοιχεία, η επωνυμία και η τοποθεσία κάθε φαρμακείου, οι αριθμοί των αιτημάτων ΦΥΚ, οι ημερομηνίες παράδοσης και εκτέλεσης των συνταγών, στιγμιότυπα οθόνης από την πλατφόρμα και τα δικαιώματα τιμολόγησης, σαφές αίτημα για μεταφορά των δικαιωμάτων στη σωστή σύμβαση και οριστική διόρθωση της αντιστοίχισης.

Ως θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

Λανθασμένη αντιστοίχιση αριθμού σύμβασης και δικαιωμάτων τιμολόγησης στην πλατφόρμα ΦΥΚ

Απαιτείται συνολικός έλεγχος

Το γεγονός ότι το ίδιο ή παρόμοιο πρόβλημα έχει παρουσιαστεί σε περισσότερους συναδέλφους καταδεικνύει ότι δεν πρόκειται απαραίτητα για ένα μεμονωμένο λάθος χρήστη ή μία απλή παράλειψη εγγραφής.

Απαιτείται συνολικός έλεγχος της βάσης δεδομένων και του τρόπου με τον οποίο η πλατφόρμα αντλεί, διαχωρίζει και αντιστοιχίζει τους αριθμούς συμβάσεων όταν στο ίδιο ΑΦΜ υπάρχουν περισσότερα από ένα φαρμακεία.

Η ορθή αντιστοίχιση είναι απολύτως απαραίτητη, ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στην εκκαθάριση και να μην κινδυνεύουν τα φαρμακεία να μην αποζημιωθούν για ΦΥΚ που παραδόθηκαν και εκτελέστηκαν κανονικά.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που έχουν αντιμετωπίσει αντίστοιχο περιστατικό να μην αρκεστούν σε τηλεφωνική ενημέρωση, αλλά να προχωρήσουν σε έγγραφη αναφορά και προς τις δύο παραπάνω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διατηρώντας αντίγραφο της επικοινωνίας τους.

Farmakopoioi





farmakopoioi