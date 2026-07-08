2026-07-08 10:40:21

Η νέα καθημερινή δραματική σειρά του Alpha, με τίτλο «Για σένα», συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει της νέας τηλεοπτικής σεζόν, με το καστ να παίρνει σταδιακά την τελική του μορφή.



Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, ο Κίμωνας Κουρής συμφώνησε να συμμετάσχει στη νέα παραγωγή και αναλαμβάνει έναν από τους βασικούς ρόλους της ιστορίας. Η επιλογή του ήρθε έπειτα από σειρά δοκιμαστικών και συναντήσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί η χημεία του με τους υπόλοιπους πρωταγωνιστές.



Ο γνωστός ηθοποιός, που την περασμένη τηλεοπτική σεζόν συμμετείχε στις σειρές «Αθώοι» και «Από ήλιο σε ήλιο», μετακομίζει πλέον στο νέο καθημερινό δράμα του Alpha, το οποίο βασίζεται στο τουρκικό φορμάτ «Sins and Roses».



Η ιστορία του «Για σένα» επικεντρώνεται σε έναν άνδρα που, αφού έχασε σε μικρή ηλικία τον πατέρα του και την οικογενειακή περιουσία, καταφέρνει να δημιουργήσει από το μηδέν μια ισχυρή επιχειρηματική αυτοκρατορία. Ωστόσο, η ζωή του ανατρέπεται όταν η σύζυγός του, ύστερα από ένα σοβαρό ατύχημα που την οδηγεί σε κώμα, αποκαλύπτεται πως του έκρυβε επί χρόνια την ύπαρξη ενός παιδιού.



Η νέα σειρά έχει ήδη αρχίσει να προσελκύει το ενδιαφέρον του κοινού, με το αινιγματικό teaser με το τριαντάφυλλο να αποτελεί το πρώτο δείγμα της ατμόσφαιρας που θα επιχειρήσει να δημιουργήσει ο Alpha.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ