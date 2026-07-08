2026-07-08 10:40:21

Μια απρόσμενη στιγμή σημειώθηκε σε πρόσφατη συναυλία του Νίκος Οικονομόπουλος, όταν τεχνική δυσλειτουργία στον ηχητικό εξοπλισμό προκάλεσε την έντονη αντίδρασή του επί σκηνής.



Την ώρα που ερμήνευε το τραγούδι «Για κάποιο λόγο», ο δημοφιλής καλλιτέχνης διαπίστωσε ότι υπήρχε πρόβλημα με τα ακουστικά και το μικρόφωνό του. Εμφανώς εκνευρισμένος, απευθύνθηκε προς την ορχήστρα λέγοντας: «Κλείσατε και τα μικρόφωνα. Τα κλείσατε όλα. Πάρτε τα όλα, δεν τα θέλω!».



Στη συνέχεια, έβγαλε τα ακουστικά του και πέταξε μέρος του εξοπλισμού στο πάτωμα της σκηνής. Το περιστατικό καταγράφηκε από παρευρισκόμενους και τα σχετικά βίντεο κυκλοφόρησαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας ποικίλα σχόλια.



Παρά την ένταση της στιγμής, ο Νίκος Οικονομόπουλος παρέμεινε στη σκηνή και, αφού ξεπεράστηκε το τεχνικό πρόβλημα, συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά του, ολοκληρώνοντας τη συναυλία και εισπράττοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.



Πηγή: tvnea.com



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