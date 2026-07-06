2026-07-06 12:55:24
Φωτογραφία για Δείτε το πρώτο teaser της νέας σειράς «Σπιλιάδες»
Με υψηλές προσδοκίες και ένα εντυπωσιακό καστ, ο ΑΝΤ1 ετοιμάζεται να ρίξει στη μάχη της prime time τη νέα δραματική σειρά «Σπιλιάδες», που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μαρίας Γεωργιάδου.

Η παραγωγή βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της, με το κανάλι να ολοκληρώνει σταδιακά το πρωταγωνιστικό δυναμικό της σειράς, προσθέτοντας καταξιωμένους ηθοποιούς που ανεβάζουν ακόμη περισσότερο τον πήχη.

Στο καστ εντάσσονται ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος, η Αντιγόνη Κουλουκάκου, ο Ρένος Χαραλαμπίδης και η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, οι οποίοι θα κρατήσουν κομβικούς ρόλους στην εξέλιξη της ιστορίας.

Παράλληλα, ο Σταύρος Σβήγκος συμμετέχει επίσης στη νέα παραγωγή, όπου θα συναντηθεί στα γυρίσματα με τη σύντροφό του, Γιολάντα Καλογεροπούλου. Τη δική της στροφή στη δραματική μυθοπλασία κάνει και η Θεανώ Κλάδη, αφήνοντας πίσω της την κωμωδία «Γιατί ρε πατέρα;» για να δοκιμαστεί σε έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο.


Ξεχωριστό ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η επιστροφή της Ιωάννας Τριανταφυλλίδου στον ΑΝΤ1, σχεδόν δύο χρόνια μετά την επιτυχημένη παρουσία της στους «Παγιδευμένους». Η ηθοποιός θα εμφανιστεί σε έναν ρόλο-κλειδί, ο οποίος αναμένεται να επηρεάσει καθοριστικά την εξέλιξη της πλοκής.

Με κινηματογραφική αισθητική, δυνατές ερμηνείες και μια ιστορία γεμάτη μυστικά, ανατροπές και συγκρούσεις, οι «Σπιλιάδες» φιλοδοξούν να αποτελέσουν ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά του ΑΝΤ1 για τη νέα τηλεοπτική σεζόν και να πρωταγωνιστήσουν στη μάχη της τηλεθέασης.

Δείτε το πρώτο teaser της νέας σειράς «Σπιλιάδες».

Πηγή: tvnea.com
VIDEO
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η ΓΑΙΑΟΣΕ υλοποιεί δίκτυο οπτικών ινών για την ψηφιακή αναβάθμιση των σιδηροδρομικών υποδομών.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η ΓΑΙΑΟΣΕ υλοποιεί δίκτυο οπτικών ινών για την ψηφιακή αναβάθμιση των σιδηροδρομικών υποδομών.
Προς πρεμιέρα τον Οκτώβριο η prime time – Κοινός σχεδιασμός από Mega, Alpha, ΑΝΤ1 και Star
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Προς πρεμιέρα τον Οκτώβριο η prime time – Κοινός σχεδιασμός από Mega, Alpha, ΑΝΤ1 και Star
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Σπιλιάδες»: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης επιστρέφει στη μυθοπλασία με κομβικό ρόλο στη νέα σειρά του ΑΝΤ1
«Σπιλιάδες»: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης επιστρέφει στη μυθοπλασία με κομβικό ρόλο στη νέα σειρά του ΑΝΤ1
Ο Γιάννης Κουκουράκης μένει ΑΝΤ1 για τη νέα σειρά
Ο Γιάννης Κουκουράκης μένει ΑΝΤ1 για τη νέα σειρά "Σπιλιάδες"
Ξεκίνησε η συναρμολόγηση της νέας πεζογέφυρας Επταλόφου.
Ξεκίνησε η συναρμολόγηση της νέας πεζογέφυρας Επταλόφου.
Κρίνο & Αγκάθι: Βγήκε στον αέρα το δυνατό τρέιλερ της νέας σειράς του ΑΝΤ1
Κρίνο & Αγκάθι: Βγήκε στον αέρα το δυνατό τρέιλερ της νέας σειράς του ΑΝΤ1
ΜΠΛΕ ΩΡΕΣ: Δύο νέες ηρωίδες συστήνονται στο 10ο teaser της νέας σειράς
ΜΠΛΕ ΩΡΕΣ: Δύο νέες ηρωίδες συστήνονται στο 10ο teaser της νέας σειράς
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η ΓΑΙΑΟΣΕ υλοποιεί δίκτυο οπτικών ινών για την ψηφιακή αναβάθμιση των σιδηροδρομικών υποδομών.
Η ΓΑΙΑΟΣΕ υλοποιεί δίκτυο οπτικών ινών για την ψηφιακή αναβάθμιση των σιδηροδρομικών υποδομών.
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (5/7/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (5/7/2026)
Περικοπή αναλωσίμων χωρίς προειδοποίηση: Τα κενά του συστήματος του ΕΟΠΥΥ δεν μπορεί να χρεώνονται στους φαρμακοποιούς
Περικοπή αναλωσίμων χωρίς προειδοποίηση: Τα κενά του συστήματος του ΕΟΠΥΥ δεν μπορεί να χρεώνονται στους φαρμακοποιούς
Παχυσαρκία: όταν η χρηματοδότηση τελειώνει, αλλά η νόσος παραμένει
Παχυσαρκία: όταν η χρηματοδότηση τελειώνει, αλλά η νόσος παραμένει
σαν ποίημα, σαν μύθος…εκεί όπου η πίκρα γίνεται σοφία...
σαν ποίημα, σαν μύθος…εκεί όπου η πίκρα γίνεται σοφία...