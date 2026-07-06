Με υψηλές προσδοκίες και ένα εντυπωσιακό καστ, ο ΑΝΤ1 ετοιμάζεται να ρίξει στη μάχη της prime time τη νέα δραματική σειρά «Σπιλιάδες», που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μαρίας Γεωργιάδου.Η παραγωγή βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της, με το κανάλι να ολοκληρώνει σταδιακά το πρωταγωνιστικό δυναμικό της σειράς, προσθέτοντας καταξιωμένους ηθοποιούς που ανεβάζουν ακόμη περισσότερο τον πήχη.Στο καστ εντάσσονται ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος, η Αντιγόνη Κουλουκάκου, ο Ρένος Χαραλαμπίδης και η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, οι οποίοι θα κρατήσουν κομβικούς ρόλους στην εξέλιξη της ιστορίας.Παράλληλα, ο Σταύρος Σβήγκος συμμετέχει επίσης στη νέα παραγωγή, όπου θα συναντηθεί στα γυρίσματα με τη σύντροφό του, Γιολάντα Καλογεροπούλου. Τη δική της στροφή στη δραματική μυθοπλασία κάνει και η Θεανώ Κλάδη, αφήνοντας πίσω της την κωμωδία «Γιατί ρε πατέρα;» για να δοκιμαστεί σε έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο.Ξεχωριστό ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η επιστροφή της Ιωάννας Τριανταφυλλίδου στον ΑΝΤ1, σχεδόν δύο χρόνια μετά την επιτυχημένη παρουσία της στους «Παγιδευμένους». Η ηθοποιός θα εμφανιστεί σε έναν ρόλο-κλειδί, ο οποίος αναμένεται να επηρεάσει καθοριστικά την εξέλιξη της πλοκής.Με κινηματογραφική αισθητική, δυνατές ερμηνείες και μια ιστορία γεμάτη μυστικά, ανατροπές και συγκρούσεις, οι «Σπιλιάδες» φιλοδοξούν να αποτελέσουν ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά του ΑΝΤ1 για τη νέα τηλεοπτική σεζόν και να πρωταγωνιστήσουν στη μάχη της τηλεθέασης.Δείτε το πρώτο teaser της νέας σειράς «Σπιλιάδες».Πηγή: tvnea.com