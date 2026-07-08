2026-07-08 09:04:26

Η δίκη σχετικά με τη σιδηροδρομική τραγωδία που συνέβη στα Τέμπη συνεχίζεται, με τις διαδικασίες να προχωρούν στο δικαστήριο της Λάρισας. Πρόσφατα, απορρίφθηκε το αίτημα δικηγόρων συγγενών των θυμάτων για περαιτέρω ανάκριση των κατηγορούμενων, γεγονός που προκαλεί ανησυχία και δυσαρέσκεια στις οικογένειες.Οι δικαστικές αρχές εξετάζουν τις ευθύνες και τις συνθήκες που οδήγησαν στη μοιραία sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ