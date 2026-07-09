2026-07-09 08:17:35
Φωτογραφία για SOCIAL MEDIA: Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΟΛΛΗΜΕΝΗ ΣΕ ΜΙΑ ΟΘΟΝΗ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

 



Είναι πράγματι ένα σοκαριστικό στατιστικό αν το καλοσκεφτεί κανείς: 40 ολόκληρες ημέρες τον χρόνο να κοιτάμε μια οθόνη, κάνοντας scroll. Αν αφαιρέσουμε τις ώρες που κοιμόμαστε, αυτό σημαίνει ότι περνάμε σχεδόν το 10% της συνειδητής μας ζωής στα social media σύμφωνα με το freegr.gr.

Αυτό το νούμερο κρύβει πίσω του μερικές ενδιαφέρουσες (και κάπως ανησυχητικές) πραγματικότητες:

Η ψευδαίσθηση του «λίγου»: Κανείς δεν κάθεται 2,5 ώρες συνεχόμενα. Το πρόβλημα είναι τα διάσπαρτα 5λεπτα και 10λεπτα μέσα στη μέρα —στο φανάρι, στην ουρά, στο διάλειμμα— που στο τέλος της ημέρας συσσωρεύονται.

Το κόστος ευκαιρίας: Αυτές οι 40 ημέρες θα μπορούσαν να είναι ο χρόνος για να μάθουμε μια ξένη γλώσσα, να διαβάσουμε δεκάδες βιβλία, να γυμναστούμε ή απλώς να προσφέρουμε στον εγκέφαλό μας την απαραίτητη «βαρεμάρα» που γεννά τη δημιουργικότητα.

Η οικονομία της προσοχής (Attention Economy): Οι πλατφόρμες είναι σχεδιασμένες από κορυφαίους νευροεπιστήμονες με σκοπό να μας κρατούν εκεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Το ατελείωτο scroll (infinite scroll) και τα shares λειτουργούν σαν μια ψηφιακή μηχανή τυχερών παιχνιδιών (κουλοχέρης) που μας δίνει δόσεις ντοπαμίνης.

Πώς μεταφράζεται αυτό σε βάθος χρόνου;

Αν υποθέσουμε ότι η τάση αυτή παραμένει σταθερή για μια 50ετία:

Χρονική ΠερίοδοςΧρόνος στα Social Media1 Ημέρα~2 ώρες και 39 λεπτά1 Έτος~40 ημέρες10 Έτη~400 ημέρες (πάνω από 1 χρόνο!)50 Έτη~2.000 ημέρες (σχεδόν 5,5 χρόνια καθαρής οθόνης)

Μια τροφή για σκέψη: Το ζήτημα δεν είναι να εξαφανίσουμε τα social media από τη ζωή μας —καθώς προσφέρουν ενημέρωση και επικοινωνία— αλλά να μετατρέψουμε τη χρήση τους από παθητική και ασυνείδητη σε σκόπιμη.

Εσείς έχετε ελέγξει πρόσφατα τον «χρόνο επί οθόνης» (screen time) στο κινητό σας; Πόσο κοντά πέφτετε σε αυτόν τον μέσο όρο;



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