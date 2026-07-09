2026-07-09 10:13:54

Με την κύρια γραμμή του Μετρό να λειτουργεί πάνω από 1,5 χρόνο και την Καλαμαριά να μπαίνει στο σύστημα τις επόμενες εβδομάδες, τώρα είναι η ώρα των μεγάλων και συγκεκριμένων αποφάσεων για τις επεκτάσεις μέσα στο πολεοδομικό συγκρότημα.Κάποτε για να βρει κανείς χώρο στάθμευσης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κατέστρωνε ολόκληρο σχέδιο. Στη σχετική εξίσωση συνυπολόγιζε την ώρα που θα προσέγγιζε την sidirodromikanea

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