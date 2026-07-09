2026-07-09 10:54:57
Φωτογραφία για Καίτη Γαρμπή: Επέστρεψε στη σκηνή μετά την περιπέτεια με την υγεία της
Η Καίτη Γαρμπή επέστρεψε στις ζωντανές εμφανίσεις της, λίγες ημέρες μετά την αναγκαστική διακοπή μέρους της καλοκαιρινής περιοδείας της εξαιτίας προβλήματος υγείας που επηρέασε τη φωνή της.

Η τραγουδίστρια είχε ανακοινώσει πριν από περίπου δύο εβδομάδες ότι, έπειτα από ιατρική σύσταση, θα προχωρούσε στην ακύρωση ορισμένων συναυλιών της περιοδείας «Με Εσένα Μόνο Tour», καθώς διαγνώστηκε με βαριά φαρυγγολαρυγγίτιδα.

Το Σάββατο, η Καίτη Γαρμπή ανέβηκε ξανά στη σκηνή στο πλαίσιο του Vamvakou Experience Festival, στη Βαμβακού Λακωνίας, όπου εμφανίστηκε μαζί με τον Διονύσης Σχοινάς. Απευθυνόμενη στο κοινό, εξήγησε πως επρόκειτο για την πρώτη της συναυλία μετά τις ακυρώσεις, τονίζοντας ότι δεν θα μπορούσε να αρνηθεί την πρόσκληση να βρεθεί σε έναν τόπο που, όπως είπε, θεωρεί πραγματικό «παράδεισο».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η φωνή της δεν έχει επανέλθει ακόμη πλήρως, ωστόσο εμφανίστηκε αισιόδοξη ότι σύντομα θα αφήσει πίσω της την περιπέτεια με την υγεία της. Για τον λόγο αυτό, όπως ανέφερε, θα ήταν ιδιαίτερα προσεκτική καθ' όλη τη διάρκεια της εμφάνισής της.


Η επιστροφή της στη σκηνή συνοδεύτηκε από το θερμό χειροκρότημα του κοινού, το οποίο την υποδέχθηκε με ιδιαίτερη αγάπη και στήριξη.

«Όπως έχετε διαβάσει έχω ένα πρόβλημα με τη φωνή μου, το οποίο εύχομαι και προσεύχομαι ότι θα περάσει σύντομα. Αυτή είναι η πρώτη εμφάνιση που κάνω μετά από όλο αυτό και τη φαρμακευτική αγωγή που παίρνω. Δεν θα το έχανα με τίποτα, είναι το ωραιότερο μέρος του κόσμου. Δεν έχουμε ξαναέρθει ποτέ εδώ με τον Διονύση, ζείτε στον παράδεισο» και πρόσθεσε: «Πάμε να περάσουμε καλά, ό,τι μπορώ από την καρδιά μου θα το δώσω σήμερα, από τη φωνή μου θα κρατήσω λίγες δυνάμεις».

Πηγή: tvnea.com
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