2026-07-08 12:20:20

Μία ακόμη τηλεοπτική μεταφορά έργου του Σπύρου Πετρουλάκη βρίσκεται στα σκαριά, μετά την επιτυχία που γνώρισε ο «Σασμός». Αυτή τη φορά σειρά παίρνει ο «Καθαρμός», ένα μυθιστόρημα με έντονο μυστήριο και δραματικά στοιχεία, το οποίο αναμένεται να διεκδικήσει θέση στο πρόγραμμα της επόμενης τηλεοπτικής σεζόν.



Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, τα δικαιώματα του βιβλίου έχει εξασφαλίσει η εταιρεία παραγωγής Πεδίο Productions, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για τη μεταφορά του στη μικρή οθόνη. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με τηλεοπτικούς σταθμούς, με τρία κανάλια να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την προβολή της σειράς.



Η ιστορία του «Καθαρμού» εκτυλίσσεται στην Πέλλα και ξεκινά όταν ένας ισχυρός σεισμός και η υποχώρηση των νερών μιας τεχνητής λίμνης φέρνουν ξανά στην επιφάνεια ένα βυθισμένο χωριό Ποντίων, το οποίο είχε χαθεί κάτω από τα νερά πριν από δεκαετίες. Ανάμεσα στα ευρήματα εντοπίζονται τα λείψανα μιας οικογένειας που εξαφανίστηκε πριν από περίπου μισό αιώνα, πυροδοτώντας μια συγκλονιστική αναζήτηση της αλήθειας.



Καθώς τα μυστικά του παρελθόντος αποκαλύπτονται, η ιστορία εξελίσσεται σε ένα ταξίδι μνήμης, δικαίωσης και προσωπικής κάθαρσης, συνδυάζοντας το οικογενειακό δράμα με το μυστήριο και τις ιστορικές αναφορές.



Πηγή: tvnea.com



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