2026-07-09 10:08:48

Για τις προκλήσεις που δημιούργησαν οι γεωπολιτικές, υγειονομικές και δημοσιονομικές κρίσεις μιλά στο Health & Care η διευθύνουσα του ΙΦΕΤ Ελευθερία Τοκατλίδη, αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόβλεψης, των στρατηγικών αποθεμάτων και της ταχύτητας στις προμήθειες φαρμάκων.



>Την τελευταία δεκαετία, το ελληνικό κράτος -όπως και όλη η υφήλιος- βρίσκεται σε αναβρασμό λόγω των κρίσεων. Πόσο αυτές σάς έχουν επηρεάσει και τι μαθήματα ως οργανισμός έχετε πάρει από την έγκαιρη αντιμετώπισή τους;



Οι κρίσεις δεν αντιμετωπίζονται πραγματικά ποτέ τη στιγμή που ξεσπούν -αντιμετωπίζονται με βάση το πώς έχεις οργανωθεί πριν από αυτές. Όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο ΙΦΕΤ πριν από δύο χρόνια, είχαμε θέσει ως στόχο να μετεξελιχθούμε σε έναν σύγχρονο οργανισμό που λειτουργεί με στρατηγική λογική, προβλέποντας το πρόβλημα και όχι αντιδρώντας σε αυτό όταν πλέον έχει ξεσπάσει. Γι’ αυτό και έχουμε καταφέρει να περιορίσουμε τις ελλείψεις σε μονοψήφιο αριθμό σήμερα, πετυχαίνοντας μείωση άνω του 90%.



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