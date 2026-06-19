2026-06-19 17:19:03
Φωτογραφία για Κάμπινγκ: Τα πρώτα καρέ της νέας σειράς του MEGA



Με αισθητική που αποτυπώνει το νοσταλγικό χρώμα του ελληνικού καλοκαιριού, τα πρώτα scene stills της νέας παραγωγής του MEGA δίνουν τον τόνο μιας ξεκαρδιστικής περιπέτειας, η οποία ισορροπεί ανάμεσα στην κωμωδία και το μυστήριο.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος και ο Γιώργος Χρυσοστόμου, αλλά και ένα εξαιρετικό καστ ηθοποιών.

Πόσο «μακριά» μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος, όταν η ανάγκη για επιβίωση τον αναγκάζει να αλλάξει ζωή; Ένας μέχρι πρότινος φιλήσυχος λογιστής εξελίσσεται, μέσα από μια σειρά απρόβλεπτων γεγονότων, σε απρόθυμο οικονομικό διαχειριστή της μαφίας. Η φυγή του στο κάμπινγκ «Άλλος Κόσμος» μαζί με τα ανυποψίαστα παιδιά του, θα τον φέρει σε επαφή με τους παράξενους ενοίκους του τουριστικού θέρετρου. Παρά τις διαφορές και τα καλά κρυμμένα μυστικά, ανάμεσά τους ξεδιπλώνονται ιστορίες για τη σημασία της αλληλεγγύης, τη φιλία, την αγάπη και την αποδοχή της διαφορετικότητας.



Το «Κάμπινγκ» έρχεται στο MEGA για να μας θυμίσει πως μερικές φορές, το πιο ασφαλές μέρος για να κρυφτείς, είναι εκεί που όλοι πάνε για να... ξεκουραστούν.

Πρωταγωνιστούν: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά - Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αρετή Πασχάλη, Αναστασία Στυλιανίδη, Νίκη Παλληκαράκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Χάρης Χιώτης, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Εύα Σαμιώτη, Στρατής Χατζησταματίου 

Βασισμένο στη σειρά «Κάμπινγκ» του Alpha Κύπρου, που δημιουργήθηκε από τον Φώτη Γεωργίδη

Απόδοση - Διασκευή Σεναρίου: Έλενα Σολωμού – Κωστής Παπαδόπουλος

Σκηνοθεσία: Σέργιος Κωνσταντινίδης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Θωμάς Βαρβίας

Σκηνογράφος: Δημήτρης Κατσίκης

Ενδυματολόγος: Βασιλική Σύρμα

Εκτέλεση Παραγωγής: PRIMAVISIONE - Διονύσης Παναγιωτάκης

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA













Πηγή: tvnea.com
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