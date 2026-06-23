2026-06-23 20:37:58
Φωτογραφία για ΕΡΤ: Οι «Κουτσουπιές» προχωρούν για έγκριση – Τα πρώτα ονόματα του καστ



 Μια νέα καθημερινή σειρά φαίνεται πως ετοιμάζεται να πάρει θέση στο πρόγραμμα της ΕΡΤ μετά την ολοκλήρωση της «Ηλέκτρας», με τη δημόσια τηλεόραση να στρέφεται αυτή τη φορά προς την κωμωδία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει η Reallife, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να προχωρήσει η διαδικασία έγκρισης της παραγωγής από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ. Η σειρά έχει τον τίτλο «Κουτσουπιές», βασίζεται σε ελληνικό πρωτότυπο σενάριο και κινείται σε σύγχρονο κωμικό ύφος.

Την παραγωγή αναλαμβάνει η εταιρεία του Γιάννη Καραγιάννη, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει να διαμορφώνονται οι βασικοί ρόλοι της σειράς. Ανάμεσα στους ηθοποιούς που φέρονται να έχουν συμφωνήσει είναι ο Αντώνης Καρυστινός, ο Θανάσης Κουρλαμπάς, η Δήμητρα Στογιάννη και ο Θανάσης Πατριαρχέας, ο οποίος παραμένει στο δυναμικό της ΕΡΤ μετά τη συμμετοχή του στην «Ηλέκτρα».

Εφόσον ολοκληρωθούν οι εγκρίσεις, οι «Κουτσουπιές» αναμένεται να αποτελέσουν μία από τις βασικές νέες αφίξεις της δημόσιας τηλεόρασης στην καθημερινή μυθοπλασία.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γιατί η ζέστη προκαλεί χάος στα τρένα της Ευρώπης.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Γιατί η ζέστη προκαλεί χάος στα τρένα της Ευρώπης.
Λιγότερες Οθόνες, Καλύτερη Μάθηση
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Λιγότερες Οθόνες, Καλύτερη Μάθηση
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Κάμπινγκ: Τα πρώτα καρέ της νέας σειράς του MEGA
Κάμπινγκ: Τα πρώτα καρέ της νέας σειράς του MEGA
Ηχηρές επιστροφές στο «Ντέρτι» του ΑΝΤ1 – Τρία γνωστά πρόσωπα ενισχύουν το καστ
Ηχηρές επιστροφές στο «Ντέρτι» του ΑΝΤ1 – Τρία γνωστά πρόσωπα ενισχύουν το καστ
ΑΝΤ1: Οι «Σπιλιάδες» παίρνουν θέση στην prime time – Ποια ονόματα κλειδώνουν στο καστ
ΑΝΤ1: Οι «Σπιλιάδες» παίρνουν θέση στην prime time – Ποια ονόματα κλειδώνουν στο καστ
Οδοντωτός: Προχωρούν οι εργασίες συντήρησης ενόψει πιθανής επαναλειτουργίας.
Οδοντωτός: Προχωρούν οι εργασίες συντήρησης ενόψει πιθανής επαναλειτουργίας.
EMA: Έγκριση των από του στόματος δισκίων Wegovy για τη διαχείριση βάρους στην ΕΕ
EMA: Έγκριση των από του στόματος δισκίων Wegovy για τη διαχείριση βάρους στην ΕΕ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Το Ηνωμένο Βασίλειο μειώνει τα δρομολόγια των τρένων λόγω ακραίας ζέστης- Η Eurostar ακυρώνει ορισμένα δρομολόγια.
Το Ηνωμένο Βασίλειο μειώνει τα δρομολόγια των τρένων λόγω ακραίας ζέστης- Η Eurostar ακυρώνει ορισμένα δρομολόγια.
«Τα Φαντάσματα» του Star ανανεώνονται με νέα πρόσωπα και νέες περιπέτειες
«Τα Φαντάσματα» του Star ανανεώνονται με νέα πρόσωπα και νέες περιπέτειες
Ταξιδεύοντας στην Ίο» με τον Χρήστο Νέζο
Ταξιδεύοντας στην Ίο» με τον Χρήστο Νέζο
Δίκη για Τέμπη: Τρία νέα αιτήματα από συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας – Σε τι αφορούν.
Δίκη για Τέμπη: Τρία νέα αιτήματα από συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας – Σε τι αφορούν.
Πρόγραμμα παχυσαρκίας: Οριστικό «λουκέτο» στις 30 Ιουνίου – Χωρίς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση η επανεκκίνηση
Πρόγραμμα παχυσαρκίας: Οριστικό «λουκέτο» στις 30 Ιουνίου – Χωρίς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση η επανεκκίνηση