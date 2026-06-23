





Μια νέα καθημερινή σειρά φαίνεται πως ετοιμάζεται να πάρει θέση στο πρόγραμμα της ΕΡΤ μετά την ολοκλήρωση της «Ηλέκτρας», με τη δημόσια τηλεόραση να στρέφεται αυτή τη φορά προς την κωμωδία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει η Reallife, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να προχωρήσει η διαδικασία έγκρισης της παραγωγής από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ. Η σειρά έχει τον τίτλο «Κουτσουπιές», βασίζεται σε ελληνικό πρωτότυπο σενάριο και κινείται σε σύγχρονο κωμικό ύφος.

Την παραγωγή αναλαμβάνει η εταιρεία του Γιάννη Καραγιάννη, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει να διαμορφώνονται οι βασικοί ρόλοι της σειράς. Ανάμεσα στους ηθοποιούς που φέρονται να έχουν συμφωνήσει είναι ο Αντώνης Καρυστινός, ο Θανάσης Κουρλαμπάς, η Δήμητρα Στογιάννη και ο Θανάσης Πατριαρχέας, ο οποίος παραμένει στο δυναμικό της ΕΡΤ μετά τη συμμετοχή του στην «Ηλέκτρα».

Εφόσον ολοκληρωθούν οι εγκρίσεις, οι «Κουτσουπιές» αναμένεται να αποτελέσουν μία από τις βασικές νέες αφίξεις της δημόσιας τηλεόρασης στην καθημερινή μυθοπλασία.

Πηγή: tvnea.com