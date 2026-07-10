2026-07-10 11:15:14
Φωτογραφία για Ανθή Βούλγαρη - Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Αποχαιρέτησαν τους τηλεθεατές - Τι αποκάλυψαν το τηλεοπτικό τους μέλλον;
Με ευχές για ένα καλό καλοκαίρι αποχαιρέτησαν το τηλεοπτικό κοινό η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, ρίχνοντας αυλαία για τη φετινή σεζόν της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Στο φινάλε της εκπομπής, οι δύο παρουσιαστές αφιέρωσαν λίγο περισσότερο χρόνο για να ευχαριστήσουν όλους τους ανθρώπους που εργάστηκαν μπροστά και πίσω από τις κάμερες, συμβάλλοντας στην καθημερινή παρουσία της εκπομπής στον αέρα του MEGA.

Παράλληλα, έστειλαν το δικό τους μήνυμα σχετικά με τα δημοσιεύματα και τις φήμες των τελευταίων ημερών που έκαναν λόγο για ενδεχόμενο επαγγελματικό «διαζύγιο».

«Ευχαριστούμε για τη στήριξη, για αυτή την πρωινή παρέα που έχουμε κάθε φορά. Θέλουμε να δώσουμε ένα μεγάλο ραντεβού τον Σεπτέμβριο», ανέφερε στο κλείσιμο ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

«Τον Σεπτέμβριο εδώ θα είμαστε, να χαμογελάτε ό,τι και να συμβαίνει. Και μην ακούτε… μαζί θα είμαστε», είπε με νόημα από την πλευρά της η Ανθή Βούλγαρη.

«31 Αυγούστου 05:45 εδώ θα είμαστε, δίνουμε ραντεβού!», τόνισε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και μαζί ευχήθηκαν “καλό καλοκαίρι” στους τηλεθεατές.

Πηγή: tvnea.com
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