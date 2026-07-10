tinanantsou.blogspot.gr

Τι ακριβώς συμβαίνει όταν σπάσει ένα παράθυρο αεροπλάνου στα περίπου 5.000 μέτρα; Η Φυσική πίσω από το περιστατικό της RyanairΣτην πρωινή πτήση FR1879 από Θεσσαλονίκη προς Memmingen, με Boeing 737-800 της Malta Air για λογαριασμό της Ryanair, σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιευτεί στον Τύπο, ένα παράθυρο της καμπίνας έσπασε κατά την άνοδο του αεροσκάφους.Οι αναφορές διαφέρουν ελαφρώς ως προς το ακριβές ύψος: γίνεται λόγος για περίπου FL150, δηλαδή 15.000 πόδια ή 4.570 μέτρα, ενώ άλλες πληροφορίες αναφέρουν περίπου 4.870 μέτρα και ταχύτητα περίπου 650 km/h.Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, ο επιβάτης που καθόταν δίπλα στο παράθυρο παρασύρθηκε από την απότομη ροή του αέρα προς το άνοιγμα και χτύπησε το κεφάλι του. Οι μάσκες οξυγόνου έπεσαν, οι επιβάτες της συγκεκριμένης σειράς μετακινήθηκαν και το πλήρωμα κατέβασε το αεροσκάφος κάτω από τα 10.000 πόδια, δηλαδή περίπου 3.050 μέτρα. Στη συνέχεια, αφού καταναλώθηκε μέρος των καυσίμων, το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Θεσσαλονίκη περίπου 75 λεπτά μετά την αναχώρηση.Τι συμβαίνει όμως από πλευράς Φυσικής;Όσο ανεβαίνουμε σε μεγαλύτερο υψόμετρο, ο αέρας γίνεται πιο αραιός και η ατμοσφαιρική πίεση μειώνεται. Γι’ αυτό τα αεροπλάνα διατηρούν τεχνητά μέσα στην καμπίνα μεγαλύτερη πίεση από αυτή που επικρατεί έξω, ώστε οι επιβάτες να μπορούν να αναπνέουν με ασφάλεια.Στα περίπου 5.000 μέτρα, η εξωτερική ατμοσφαιρική πίεση είναι περίπου η μισή από αυτήν που έχουμε στο επίπεδο της θάλασσας. Μέσα στην καμπίνα, όμως, η πίεση είναι σημαντικά μεγαλύτερη.Αν λοιπόν δημιουργηθεί ξαφνικά ένα άνοιγμα, ο αέρας της καμπίνας εκτονώνεται βίαια προς τα έξω. Δεν είναι ακριβώς ότι «το κενό ρουφάει τον επιβάτη», όπως γράφτηκε. Η σωστή φυσική εικόνα είναι ότι ο αέρας υψηλότερης πίεσης μέσα στο αεροπλάνο κινείται απότομα προς το περιβάλλον χαμηλότερης πίεσης και μπορεί να παρασύρει ό,τι βρίσκεται κοντά στο άνοιγμα.Η διαφορά πίεσης πάνω σε ένα άνοιγμα μεγέθους παραθύρου μπορεί, ως τάξη μεγέθους, να αντιστοιχεί σε δυνάμεις συγκρίσιμες με το βάρος εκατοντάδων κιλών. Αυτό δεν σημαίνει ότι μια τέτοια δύναμη ασκείται αυτούσια και σταθερά πάνω στον επιβάτη. Δείχνει όμως πόσο βίαιη μπορεί να είναι η αρχική αποσυμπίεση και γιατί ένας άνθρωπος δίπλα στο σπασμένο παράθυρο μπορεί να μετακινηθεί απότομα και να χτυπήσει στο εσωτερικό της καμπίνας.Αν μάλιστα μέρος του σώματος βρεθεί έξω από την άτρακτο κάτι που έχει αναφερθεί, αλλά χρειάζεται επίσημη επιβεβαίωση τότε εμφανίζεται και ένας δεύτερος σοβαρός παράγοντας: το αεροπλάνο κινείται με περίπου 650 km/h μέσα στον αέρα. Άρα το σώμα εκτίθεται σε εξαιρετικά ισχυρή αεροδυναμική ροή.Γι’ αυτό έπεσαν και οι μάσκες οξυγόνου, όπως είδαμε στις φωτογραφίες. Όσο μειώνεται η πίεση, τόσο μειώνεται και η διαθέσιμη μερική πίεση του οξυγόνου, με αποτέλεσμα ο οργανισμός να δυσκολεύεται να προσλάβει το απαραίτητο οξυγόνο. Και γι’ αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία ότι το πλήρωμα κατέβηκε κάτω από τα 10.000 πόδια.Η ατμοσφαιρική πίεση, η ροή των αερίων και η αεροδυναμική έννοιες που συναντάμε στα βιβλία της Φυσικής στο Λύκειο μπορούν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να μετατραπούν σε ζήτημα ζωής και θανάτου όταν βρίσκεσαι σε ένα αεροπλάνο.Σημείωση: Ο ακριβής μηχανισμός της θραύσης του παραθύρου και οι λεπτομέρειες του τραυματισμού πρέπει να επιβεβαιωθούν από την επίσημη διερεύνηση. Η ανάρτηση έγινε με βάση όσα έχουν δημοσιευτεί μέχρι στιγμής στον Τύπο.Η συνοδευτική εικόνα δημιουργήθηκε με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, βάσει δικών μου οδηγιών, αποκλειστικά για εκπαιδευτική και σχηματική απεικόνιση της Φυσικής του φαινομένου που εγινε σημερα