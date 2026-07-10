2026-07-10 20:36:04
Φωτογραφία για Ο ΚΙΝΕΖΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Tiangong (天宫) ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ



 ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΤΕ ΑΠΟΨΕ! Ο ΚΙΝΕΖΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Tiangong (天宫) ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ! 

 Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026

 10:15 μ.μ. – 10:21 μ.μ.

 Αρχικά ξεπροβάλλει από τα ΔΥΤΙΚΑ

Απόψε σηκώστε το βλέμμα στον ουρανό! Για περίπου 6 λεπτά, ο κινεζικός διαστημικός σταθμός Tiangong θα είναι ορατός σαν ένα λαμπρό “αστέρι” που κινείται γρήγορα και σταθερά ανάμεσα στα πραγματικά αστέρια.

 Βγείτε έξω από τις 10:10 μ.μ.

 Λίγο πριν τις 10:15 μ.μ., κοιτάξτε χαμηλά προς τα Δυτικά.

 ΤΙ ΘΑ ΔΕΙΤΕ;

Ένα φωτεινό σημείο που:

 κινείται σταθερά στον ουρανό

 δεν αναβοσβήνει όπως ένα αεροπλάνο

 δεν αφήνει ουρά όπως ένα πεφταστέρι

 αλλάζει συνεχώς θέση μπροστά στα μάτια σας

 Και ναι… αυτό το φωτεινό σημείο είναι ένα πραγματικό ανθρώπινο διαστημικό εργαστήριο εκατοντάδες χιλιόμετρα πάνω από τη Γη!



 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο TIANGONG;

Το όνομα Tiangong (天宫) σημαίνει περίπου «Ουράνιο Παλάτι».

Είναι ο επανδρωμένος διαστημικός σταθμός της Κίνας, ένα εργαστήριο σε τροχιά όπου αστροναύτες ζουν και εργάζονται πραγματοποιώντας πειράματα σε συνθήκες μικροβαρύτητας.

Εκεί μελετούν:

 βιολογία και ανθρώπινο οργανισμό

 επιπτώσεις της παραμονής στο Διάστημα

 φυσική και συμπεριφορά υλικών

 ανάπτυξη φυτών

 νέες διαστημικές τεχνολογίες

 ΚΑΙ ΛΙΓΗ ΦΥΣΙΚΗ: ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΕΦΤΕΙ ΣΤΗ ΓΗ Ο ΔΔ;

Εδώ βρίσκεται το πραγματικά συναρπαστικό!

Ο Tiangong κινείται γύρω από τη Γη με ταχύτητα περίπου 28.000 km/h. Η βαρύτητα της Γης τον τραβά συνεχώς προς τα κάτω — άρα με μια έννοια, ο σταθμός πέφτει συνεχώς προς τη Γη

 Τότε γιατί δεν συντρίβεται;

Επειδή ταυτόχρονα κινείται τόσο γρήγορα προς τα εμπρός, ώστε καθώς «πέφτει», η καμπυλότητα της Γης απομακρύνεται από κάτω του!

 Έτσι βρίσκεται σε μια κατάσταση συνεχούς ελεύθερης πτώσης γύρω από τη Γη.

 Αυτό ακριβώς ονομάζουμε τροχιά.

 ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΝΑ ΛΑΜΠΕΙ;

Ο Tiangong δεν παράγει μόνος του αυτό το έντονο φως.

Τον βλέπουμε επειδή ανακλά το φως του Ήλιου!

Ενώ εμείς βρισκόμαστε ήδη στο σκοτάδι, εκατοντάδες χιλιόμετρα ψηλότερα ο σταθμός μπορεί ακόμη να φωτίζεται από τον Ήλιο. Το φως ανακλάται στις μεγάλες επιφάνειες και στα ηλιακά πάνελ του και φτάνει στα μάτια μας.

Γι’ αυτό μοιάζει με ένα φωτεινό κινούμενο αστέρι! 

 ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ ΟΤΑΝ ΤΟΝ ΔΕΙΤΕ Αυτό το φωτεινό σημείο δεν είναι αστέρι.

Δεν είναι πλανήτης.

Δεν είναι αεροπλάνο.

 Είναι ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα που κινείται με περίπου 28.000 km/h, εκατοντάδες χιλιόμετρα πάνω από τα κεφάλια μας — και είναι σχεδιασμένο ώστε μέσα του να ζουν και να εργάζονται άνθρωποι!

 10 Ιουλίου 2026

 10:15 μ.μ. – 10:21 μ.μ.

 Κοιτάξτε αρχικά προς τα ΔΥΤΙΚΑ

 Χωρίς τηλεσκόπιο — μόνο με τα μάτια σας!

 ΑΠΟΨΕ Η ΦΥΣΙΚΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ. ΠΕΡΝΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ! 


tinanantsou.blogspot.gr
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