Σε κάποιες περιπτώσεις η αξία ενός ακινήτου δεν καθορίζεται μόνο από την αρχιτεκτονική, την παλαιότητα ή το μέγεθός του. Η θέση, η ιδιωτικότητα ή ένα φυσικό περιβάλλον που απαιτήθηκαν δεκαετίες για να διαμορφωθεί είναι καθοριστικά στοιχεία για την αξία ενός σπιτιού, αφού πρόκειται για αναντικατάστατα στοιχεία που δεν μπορούν να δημιουργηθούν με την οποιαδήποτε μετέπειτα παρέμβαση, ανακαίνιση.

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Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και η εντυπωσιακή βίλα που βρίσκεται στη Σκιάθο και διατίθεται προς πώληση έναντι 8,5 εκατομμυρίων ευρώ.Η κατάφυτη έκταση των 9.000 τμ περιλαμβάνει το κύριο κτίσμα και έναν ανεξάρτητο ξενώνα συνολικής έκτασης 700τμ, πισίνα έναν καταπράσινο κήπο που καταλήγει στην ημι-ιδιωτική παραλία.Πρόκειται για ένα σπίτι που χαρακτηρίζεται από κλασσικά στοιχεία παραθαλάσσιων αρχοντικών των Σποράδων περασμένων δεκαετιών, με αρχιτεκτονική και γενική διαμόρφωση ακόμη και στους εξωτερικούς χώρους που συναντάται σε αρκετές βίλλες των νησιών της περιοχής, όπως οι κεραμιδένιες σκεπές, οι υπερυψωμένοι εξωτερικοί χώροι με απρόσκοπτη θέα στο Αιγαίο, τα πέτρινα στοιχεία στον κήπο και τους εξωτερικούς χώρους, τα μπλε και πράσινα ξύλινα κουφώματα.Το εσωτερικό διαμορφωμένο επίσης σε ένα ύφος περασμένων δεκαετιών σε συνδυασμό με παραδοσιακά στοιχεία, αν και βεβαίως η επίπλωση και οι διακοσμητικές λεπτομέρειες δεν είναι το κύριο ζητούμενο σε σπίτια αυτής της κατηγορίας όπου το ...πράσινο και το μπλε κυριαρχούν και από κάθε σημείο των χώρων δημιουργούν μια πραγματικά μαγική εικόνα.Διαβάστε επίσης:Η διαχρονική ...αρχοντιά της παραδοσιακής αρχιτεκτονικήςΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣgreekdom.ruSHARE