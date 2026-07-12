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Στο Μπράτσο του Μιρταριού ( BRACCIOD EL MIRTARI)







Γράφει ο Στυλιανός Ντίνος

Στη δεκαετία 1960-1970 η αρχαιολόγος Ελένη Γιαννακοπούλου, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, πραγματοποίησε αρχαιολογικές ανασκαφές στο νησί Κέφαλος της Βόνιτσας....

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