2026-07-12 11:06:02
ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ ΑΚΑΡΝΑΝΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Γράφει ο Στυλιανός Ντίνος
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Στο Μπράτσο του Μιρταριού ( BRACCIOD EL MIRTARI)
Γράφει ο Στυλιανός Ντίνος
Στη δεκαετία 1960-1970 η αρχαιολόγος Ελένη Γιαννακοπούλου, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, πραγματοποίησε αρχαιολογικές ανασκαφές στο νησί Κέφαλος της Βόνιτσας....Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
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