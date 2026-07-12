Το να μείνει κάποιος «κλειδωμένος» έξω από το κινητό του επειδή ξέχασε τον κωδικό ξεκλειδώματος (PIN)είναι από τις πιο συνηθισμένες και ταυτόχρονα πιο αγχωτικές καταστάσεις στην καθημερινότητα των χρηστών smartphones.

Τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα, τόσο στο Android όσο και στο iOS, έχουν σχεδιαστεί ώστε να εξισορροπούν δύο βασικές ανάγκες: την προστασία των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και τη δυνατότητα του νόμιμου κατόχου να ανακτήσει τον έλεγχο της συσκευής του μέσω ασφαλών διαδικασιών ταυτοποίησης.

Στην περίπτωση του Android, η ανάκτηση πρόσβασης συνδέεται κυρίως με τον λογαριασμό Google και τις υπηρεσίες απομακρυσμένης διαχείρισης που προσφέρει το οικοσύστημα της εταιρείας.

Αντίστοιχα, στα iPhone, η Apple προβλέπει διαδικασίες επαναφοράς μέσω της ίδιας της συσκευής ή μέσω υπολογιστή, με βασική προϋπόθεση την επαλήθευση του Apple ID.

Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, η διαδικασία οδηγεί σε διαγραφή των τοπικών δεδομένων, ενώ απαιτείται εκ νέου ταυτοποίηση μέσω του αρχικού λογαριασμού που είχε συνδεθεί στη συσκευή.

Όπως επισημαίνεται, οι παρακάτω μέθοδοι αποτελούν τις βασικές επίσημες επιλογές για την ανάκτηση πρόσβασης σε ένα κλειδωμένο smartphone.

Ξεκλείδωμα Android μέσω λογαριασμού Google

Στα Android κινητά, μετά από επαναλαμβανόμενες λανθασμένες προσπάθειες εισαγωγής κωδικού, ενεργοποιούνται μηχανισμοί ασφαλείας που οδηγούν σε επιλογές ανάκτησης.

Σε αρκετές συσκευές εμφανίζεται η δυνατότητα σύνδεσης μέσω του λογαριασμού Google που είχε αρχικά ρυθμιστεί στο τηλέφωνο. Ο χρήστης καλείται να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του εισάγοντας τα στοιχεία του Google account, ώστε να του επιτραπεί η δημιουργία νέου κωδικού ξεκλειδώματος.

Πρόκειται για την πιο «ήπια» μέθοδο ανάκτησης, καθώς δεν συνεπάγεται απώλεια δεδομένων, ωστόσο προϋποθέτει τη γνώση του κωδικού πρόσβασης του Google λογαριασμού, ο οποίος λειτουργεί ουσιαστικά ως εφεδρικό κλειδί.

Αν η συγκεκριμένη επιλογή δεν είναι διαθέσιμη, ο χρήστης μπορεί να αξιοποιήσει την υπηρεσία εύρεσης συσκευής της Google, η οποία επιτρέπει απομακρυσμένο εντοπισμό και διαχείριση του τηλεφώνου.

Μέσω αυτής, παρέχεται η δυνατότητα απομακρυσμένης διαγραφής της συσκευής, διαδικασία που ισοδυναμεί με επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων. Σε αυτή την περίπτωση διαγράφεται ο κωδικός ξεκλειδώματος μαζί με όλα τα τοπικά αποθηκευμένα δεδομένα, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την ύπαρξη αντίγραφου ασφαλείας για την αποφυγή απώλειας αρχείων.

Ακόμη και μετά την επαναφορά, ενεργοποιείται μηχανισμός προστασίας (Factory Reset Protection), ο οποίος απαιτεί την εκ νέου εισαγωγή των αρχικών στοιχείων του Google λογαριασμού πριν την πλήρη χρήση της συσκευής.

Εναλλακτικά, υπάρχει και η επιλογή επαναφοράς μέσω των λειτουργιών εκκίνησης του τηλεφώνου (recovery mode), όπου με συνδυασμό πλήκτρων γίνεται πρόσβαση σε μενού συστήματος και επιλογή πλήρους διαγραφής δεδομένων. Και σε αυτή την περίπτωση, η συσκευή παραμένει δεσμευμένη στον αρχικό λογαριασμό Google.

Επαναφορά κωδικού σε iPhone (Apple)

Στο οικοσύστημα της Apple, η διαδικασία είναι διαφορετική, αλλά βασίζεται στην ίδια αρχή ασφάλειας: η συσκευή μπορεί να επαναφερθεί, όμως παραμένει συνδεδεμένη με το Apple ID του χρήστη.

Από τις νεότερες εκδόσεις του iOS, δίνεται η δυνατότητα απευθείας επαναφοράς του κωδικού από τη συσκευή, εφόσον αυτή είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο και ο χρήστης γνωρίζει τα στοιχεία του Apple ID.

Η διαδικασία περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες εισαγωγής κωδικού έως ότου εμφανιστεί η επιλογή διαγραφής της συσκευής, καθώς και επιβεβαίωση μέσω του Apple λογαριασμού.

Μετά την ολοκλήρωση της διαγραφής, το iPhone επανέρχεται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και μπορεί να ρυθμιστεί εκ νέου, με δυνατότητα επαναφοράς δεδομένων από διαθέσιμο αντίγραφο ασφαλείας

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