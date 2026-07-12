2026-07-12 11:33:06

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, έχει διακοπεί από τις 04:50 η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Λιτόχωρο, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής.Η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1590 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) παραμένει στον Σταθμό sidirodromikanea

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