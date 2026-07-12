2026-07-12 11:33:06
Φωτογραφία για Διακοπή κυκλοφορίας λόγω πυρκαγιάς στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Λιτόχωρο.
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, έχει διακοπεί από τις 04:50 η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Λιτόχωρο, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής.Η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1590 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) παραμένει στον Σταθμό sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
TIPS ΧΩΡΙΣ ΠΑΝΙΚΟ: ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΤΟ PIN ΣΤΟ smartphone σας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
TIPS ΧΩΡΙΣ ΠΑΝΙΚΟ: ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΤΟ PIN ΣΤΟ smartphone σας
Στο Μπράτσο του Μιρταριού ( BRACCIOD EL MIRTA -Γράφει ο Στυλιανός Ντίνος
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Στο Μπράτσο του Μιρταριού ( BRACCIOD EL MIRTA -Γράφει ο Στυλιανός Ντίνος
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Hellenic Train: Διακοπή κυκλοφορίας λόγω πυρκαγιάς στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος.
Hellenic Train: Διακοπή κυκλοφορίας λόγω πυρκαγιάς στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος.
Νέα διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα Ασπρόπυργος – Άνω Λιόσια λόγω πυρκαγιάς.
Νέα διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα Ασπρόπυργος – Άνω Λιόσια λόγω πυρκαγιάς.
Αποκαστάθηκε η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος
Αποκαστάθηκε η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος
Οριστική διακοπή κυκλοφορίας του Gastrografin® – Ενημέρωση από την Bayer
Οριστική διακοπή κυκλοφορίας του Gastrografin® – Ενημέρωση από την Bayer
5 μέρες μετά η ΕΣΗΕΑ βγάζει ανακοίνωση για την διακοπή πρωινών τηλεοπτικών εκπομπών...
5 μέρες μετά η ΕΣΗΕΑ βγάζει ανακοίνωση για την διακοπή πρωινών τηλεοπτικών εκπομπών...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Λειτουργία Γραφείου Γάμων Μεσολογγίου Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλοακαρνανίας
Λειτουργία Γραφείου Γάμων Μεσολογγίου Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλοακαρνανίας
Το κόκκινο νήμα της φύσης – Ένα ταξίδι στο λυκοπένιο και στους καρπούς που γεννά το ελληνικό καλοκαίρι
Το κόκκινο νήμα της φύσης – Ένα ταξίδι στο λυκοπένιο και στους καρπούς που γεννά το ελληνικό καλοκαίρι
ΠΦΣ: Ψηφίστηκε η διάταξη που αποκαθιστά τον υγειονομικό χαρακτήρα της διανυκτέρευσης των φαρμακείων οριοθετώντας με σαφήνεια τις υποχρεώσεις τους κατά τη διάρκειά της
ΠΦΣ: Ψηφίστηκε η διάταξη που αποκαθιστά τον υγειονομικό χαρακτήρα της διανυκτέρευσης των φαρμακείων οριοθετώντας με σαφήνεια τις υποχρεώσεις τους κατά τη διάρκειά της
Τρεις γυναίκες επιστήμονες με καταγωγή από Χανιά στην πρώτη γραμμή της διεθνούς έρευνας στη φυσική
Τρεις γυναίκες επιστήμονες με καταγωγή από Χανιά στην πρώτη γραμμή της διεθνούς έρευνας στη φυσική
Οι Κόρες της Αρετής: Διαβάστε τα πάντα για τη νέα σειρά του ALPHA
Οι Κόρες της Αρετής: Διαβάστε τα πάντα για τη νέα σειρά του ALPHA