Τα βιντεοσκοπημένα πρακτικά της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026. Εκλογή νέου Προεδρείου και Δημοτικής Επιτροπής.
2026-07-13 14:08:12
Στα πλαίσια της Δημοκρατίας, της διαφάνειας, της δημόσιας λογοδοσίας και της πλήρης ενημέρωσης των δημοτών, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξηρομέρου, αναρτώνται από την αρχή της δημοτικής περιόδου Σεπτέμβριος 2019 – 2023 και για πρώτη φορά, τα ηχητικά πρακτικά καθώς και τα βιντεοσκοπημένα πρακτικά, όλων των Δημοτικών Συμβουλίων, όπως ήταν και η προγραμματική δέσμευση της παρούσας δημοτικής αρχής....Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
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