2026-07-13 11:36:20
Φωτογραφία για Maestro: Αλλάζει ο τρόπος προβολής του τελευταίου κύκλου – Πότε θα το δουν οι τηλεθεατές
Το αντίστροφο μέτρημα για το φινάλε του «Maestro» έχει ξεκινήσει, καθώς ο τέταρτος και τελευταίος κύκλος της επιτυχημένης σειράς του Χριστόφορου Παπακαλιάτη βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία για την προβολή του.

Τα γυρίσματα έχουν ολοκληρωθεί και οι νέοι κύκλοι επεισοδίων αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα ανοιχτά μέτωπα των πρωταγωνιστών, ολοκληρώνοντας την ιστορία που κατάφερε να ξεχωρίσει τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στη νέα σεζόν επιστρέφουν, μεταξύ άλλων, η Κλέλια Ανδριολάτου, η Χαρούλα Αλεξίου και η Μαρίσα Τριανταφυλλίδου, ενώ η πρεμιέρα τοποθετείται χρονικά προς το τέλος του 2026.

Σύμφωνα με τη  Real News, ο τελευταίος κύκλος θα ακολουθήσει διαφορετική πορεία προβολής σε σχέση με όσα ίσχυαν μέχρι σήμερα. Αντί για την παράλληλη μετάδοση σε MEGA και Netflix, η σειρά θα κάνει αρχικά την παγκόσμια πρεμιέρα της αποκλειστικά μέσω του Netflix, με την ελεύθερη τηλεοπτική προβολή από το MEGA να ακολουθεί αργότερα, κατά το δεύτερο μισό της επόμενης τηλεοπτικής σεζόν.

Η συγκεκριμένη αλλαγή αποτελεί μια σημαντική διαφοροποίηση στη στρατηγική διάθεσης της σειράς, η οποία έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές τηλεοπτικές επιτυχίες των τελευταίων ετών, αποκτώντας διεθνή απήχηση. Πλέον, οι φίλοι του «Maestro» περιμένουν το μεγάλο φινάλε που θα ολοκληρώσει οριστικά την ιστορία των αγαπημένων χαρακτήρων.

Πηγή: tvnea.com
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