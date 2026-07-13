2026-07-13 13:09:37

Οι πυρκαγιές εξαπλώθηκαν σε 800 εκτάρια κοντά στο Φονταινεμπλώ, καθώς οι αρχές έστειλαν δύο αεροπλάνα με υδροβολή για να αντιμετωπίσουν τις φλόγες.Οι πυρκαγιές που μαίνονται στο δάσος Φονταινεμπλώ της Γαλλίας έχουν αναγκάσει τους κατοίκους να εκκενώσουν σπίτια και έχουν διαταράξει την κυκλοφορία των τρένων και των αυτοκινητοδρόμων, καθώς το κύμα καύσωνα συνεχίζει να πλήττει τη Δυτική Ευρώπη.Οι sidirodromikanea

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