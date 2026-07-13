2026-07-13 13:25:42

(ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ/EUROKINISSI)Συνεχίζεται σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων.Στην τελευταία συνεδρίαση την προηγούμενη Τετάρτη ολοκλήρωσαν τους αυτοτελείς ισχυρισμούς τους, δια των συνηγόρων τους, έξι κατηγορούμενοι μεταξύ των οποίων ο σταθμάρχης της βραδινής βάρδιας την 28η Φεβρουαρίου sidirodromikanea

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