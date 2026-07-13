2026-07-13 13:25:42
Φωτογραφία για Σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη: Συνεχίζεται σήμερα η δίκη με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων.
(ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ/EUROKINISSI)Συνεχίζεται σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων.Στην τελευταία συνεδρίαση την προηγούμενη Τετάρτη ολοκλήρωσαν τους αυτοτελείς ισχυρισμούς τους, δια των συνηγόρων τους, έξι κατηγορούμενοι μεταξύ των οποίων ο σταθμάρχης της βραδινής βάρδιας την 28η Φεβρουαρίου sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πυρκαγιές κοντά στο Παρίσι οδήγησαν σε εκκενώσεις, διακόπτοντας τις σιδηροδρομικές γραμμές και τον αυτοκινητόδρομο.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πυρκαγιές κοντά στο Παρίσι οδήγησαν σε εκκενώσεις, διακόπτοντας τις σιδηροδρομικές γραμμές και τον αυτοκινητόδρομο.
Τα βιντεοσκοπημένα πρακτικά της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026. Εκλογή νέου Προεδρείου και Δημοτικής Επιτροπής.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τα βιντεοσκοπημένα πρακτικά της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026. Εκλογή νέου Προεδρείου και Δημοτικής Επιτροπής.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η Τουρκία θέτει στόχους για υψηλές ταχύτητες: Το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο αναμένεται να αυξηθεί στα 28.590 χλμ. έως το 2053.
Η Τουρκία θέτει στόχους για υψηλές ταχύτητες: Το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο αναμένεται να αυξηθεί στα 28.590 χλμ. έως το 2053.
Η Κίνα κατασκεύασε τον μεγαλύτερο σιδηροδρομικό σταθμό στον κόσμο στην κορυφή ενός βουνού σε μόλις 38 μήνες!
Η Κίνα κατασκεύασε τον μεγαλύτερο σιδηροδρομικό σταθμό στον κόσμο στην κορυφή ενός βουνού σε μόλις 38 μήνες!
Μελέτη: Το Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Σύστημα Διαθέτει την Τεχνολογία, Αλλά Δεν Έχει Χρηματοδότηση Και Συντονισμό.
Μελέτη: Το Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Σύστημα Διαθέτει την Τεχνολογία, Αλλά Δεν Έχει Χρηματοδότηση Και Συντονισμό.
«Δεν θα μείνει τίποτα αναπάντητο»: Η πρώτη δημόσια δήλωση κατηγορουμένου στη δίκη για τα Τέμπη .
«Δεν θα μείνει τίποτα αναπάντητο»: Η πρώτη δημόσια δήλωση κατηγορουμένου στη δίκη για τα Τέμπη .
Λάρισα: Συνεχίζεται η δίκη για την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.
Λάρισα: Συνεχίζεται η δίκη για την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Σύγκρουση»: Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα του νέου ερωτικού δικαστικού θρίλερ του MEGA - Δείτε νέο backstage φωτογραφικό υλικό
«Σύγκρουση»: Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα του νέου ερωτικού δικαστικού θρίλερ του MEGA - Δείτε νέο backstage φωτογραφικό υλικό
Γαλλική εταιρεία προσαρμόζει βαν στις γραμμές του τρένου για να αναζωογονήσει εγκαταλελειμμένα δίκτυα.
Γαλλική εταιρεία προσαρμόζει βαν στις γραμμές του τρένου για να αναζωογονήσει εγκαταλελειμμένα δίκτυα.
Άμεση και αποτελεσματική η παρέμβαση του Π.Φ.Σ. για την κατάργηση της παράνομης χρήσης του πράσινου σταυρού από καταστήματα HONDOS CENTER
Άμεση και αποτελεσματική η παρέμβαση του Π.Φ.Σ. για την κατάργηση της παράνομης χρήσης του πράσινου σταυρού από καταστήματα HONDOS CENTER
Maestro: Αλλάζει ο τρόπος προβολής του τελευταίου κύκλου – Πότε θα το δουν οι τηλεθεατές
Maestro: Αλλάζει ο τρόπος προβολής του τελευταίου κύκλου – Πότε θα το δουν οι τηλεθεατές
ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ: Απόψε η συνέντευξη του Γιώργου Μαζωνάκη που μιλάει για όλους και για όλα...
ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ: Απόψε η συνέντευξη του Γιώργου Μαζωνάκη που μιλάει για όλους και για όλα...