2026-07-13 12:54:44
Φωτογραφία για Γαλλική εταιρεία προσαρμόζει βαν στις γραμμές του τρένου για να αναζωογονήσει εγκαταλελειμμένα δίκτυα.
Υπάρχουν περίπου 5.700 χιλιόμετρα μικρών σιδηροδρομικών γραμμών στη Γαλλία που δεν χρησιμοποιούνται αυτήν τη στιγμή.Η Γαλλία έχει χιλιάδες χιλιόμετρα αχρησιμοποίητων σιδηροδρομικών γραμμών, οι οποίες είναι πολύ δαπανηρές για την ανακαίνιση για βαριά, σύγχρονα τρένα.Αλλά μια νεοσύστατη εταιρεία έχει επινοήσει μια εναλλακτική λύση για να τα επαναφέρει σε χρήση.Αντί για την επαναλειτουργία των sidirodromikanea
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