2026-07-13 14:09:13
Φωτογραφία για Τα βιντεοσκοπημένα πρακτικά της ειδικής συνεδρίασης (απολογισμού πεπραγμένων 2025) της Κυριακή 5 Ιουλίου 2026.

 

Στα πλαίσια της Δημοκρατίας, της διαφάνειας, της δημόσιας λογοδοσίας και της πλήρης ενημέρωσης των δημοτών, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξηρομέρου, αναρτώνται από την αρχή της δημοτικής περιόδου Σεπτέμβριος 2019 – 2023 και για πρώτη φορά, τα ηχητικά πρακτικά καθώς και τα βιντεοσκοπημένα πρακτικά, όλων των Δημοτικών Συμβουλίων, όπως ήταν και η προγραμματική δέσμευση της παρούσας δημοτικής αρχής...

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Τα βιντεοσκοπημένα πρακτικά της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026. Εκλογή νέου Προεδρείου και Δημοτικής Επιτροπής.
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Τα βιντεοσκοπημένα πρακτικά της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026. Εκλογή νέου Προεδρείου και Δημοτικής Επιτροπής.
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ΕΡΤ: Ραντεβού τον Σεπτέμβριο με τις αγαπημένες ψυχαγωγικές εκπομπές
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