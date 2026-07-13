Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος σας ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία μία σημαντική παρέμβαση του για την προάσπιση της φαρμακευτικής νομοθεσίας και την αποτροπή πρακτικών παραπλάνησης του κοινού.

Όπως σας είχε γνωστοποιηθεί με την από 18.06.2026 επιστολή του Π.Φ.Σ. σχετικά με την παράνομη χρήση του πράσινου σταυρού σε καταστήματα HONDOS CENTER, ο Σύλλογος προχώρησε στις απαιτούμενες ενέργειες μέσω του Νομικού του Συμβούλου κ. Ηλία Δημητρέλλου, αποστέλλοντας στην εταιρεία εξώδικο για την χρήση του πράσινου σταυρού, η οποία επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στα



νομίμως λειτουργούντα φαρμακεία, σύμφωνα με το άρθρο 258 του Ν. 4512/2018.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας γνωρίζουμε ότι, με την από 01.07.2026 εξώδικη απάντησή της, η εταιρεία HONDOS CENTER δηλώνει ότι έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες αποξήλωσης των επίμαχων σημάτων, προκειμένου να μην δημιουργείται οποιαδήποτε σύγχυση στους καταναλωτές ως προς τη φύση των δραστηριοτήτων της.

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