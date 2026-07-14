2026-07-14 14:15:38

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού κλάδου εκφράζουν ανησυχία ότι ο τομέας ενδέχεται να αποκλειστεί από το επόμενο πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης της ΕΕ, το οποίο θα διαδεχθεί το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και θα καλύψει την περίοδο προϋπολογισμού 2028-34. Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε στις 13 Ιουλίου 2026 από την Railway Gazette International, μια ανοιχτή επιστολή με sidirodromikanea

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