2026-06-08 17:15:26

Από το οικονομικό επιτελείο στο υπουργείο Μεταφορών - Η πορεία του και η κυβερνητική του θητείαΟ Γιώργος Κώτσηρας, βουλευτής Δυτικής Αττικής της Νέας Δημοκρατίας και μέχρι σήμερα υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τοποθετείται στη θέση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, στο πλαίσιο του μίνι ανασχηματισμού που ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.Στέλεχος από τη γενιά των 40άρηδων, νομικός με sidirodromikanea

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