Κάθε φορά που επισκέπτεσαι μια ιστοσελίδα, ο browser σου (Chrome, Safari, Firefox κ.λπ.) δεν είναι απλώς ένας παθητικός θεατής. Στην πραγματικότητα, «συστήνεται» στο site παραδίδοντας μια ολόκληρη λίστα με πληροφορίες για εσένα, τη συσκευή σου και τις συνήθειές σου.

Αυτό το ψηφιακό αποτύπωμα χρησιμοποιείται κυρίως για τη σωστή εμφάνιση της σελίδας, αλλά και για τη στόχευση διαφημίσεων ή την παρακολούθηση (tracking).

Δείτε τι ακριβώς μαρτυράει ο browser σου και πώς μπορείς να το περιορίσεις:

1. Τι «μαρτυράει» ο browser σου;Η ταυτότητα της συσκευής σου (User Agent)

Ο browser λέει στο site ακριβώς ποιο λειτουργικό σύστημα χρησιμοποιείς (Windows, Android, iOS), την έκδοσή του, καθώς και ποιον browser έχεις.

Γιατί: Για να σου σερβίρει τη σωστή έκδοση της σελίδας (π.χ. mobile αντί για desktop).

Η τοποθεσία και ο πάροχός σου (IP Address)

Η διεύθυνση IP σου αποκαλύπτει σε ποια χώρα, πόλη, ή ακόμα και γειτονιά βρίσκεσαι, καθώς και ποιον πάροχο internet (Cosmote, Vodafone κ.λπ.) χρησιμοποιείς.

Το ψηφιακό σου αποτύπωμα (Browser Fingerprinting)

Αυτή είναι η πιο «ύπουλη» μέθοδος. Ο browser μαρτυράει:

Την ανάλυση της οθόνης σου.

Τις γραμματοσειρές (fonts) που έχετε εγκατεστημένες.

Τη γλώσσα του συστήματος.

Το επίπεδο της μπαταρίας σου.

Συνδυάζοντας αυτά τα φαινομενικά αθώα στοιχεία, τα sites δημιουργούν ένα μοναδικό ID για εσένα, αναγνωρίζοντάς σε ακόμα κι αν σβήσεις τα cookies!

Το ιστορικό σου (μέσω Third-Party Cookies)

Διαφημιστικά δίκτυα τοποθετούν cookies στον browser σου. Όταν φεύγεις από το site Α και πας στο site Β, το διαφημιστικό cookie «μαρτυράει» τι κοιτούσες πριν, ώστε να σου δείξει τις ανάλογες διαφημίσεις.

2. Πώς να το σταματήσεις (ή να το περιορίσεις)

Δεν μπορείς να κρυφτείς 100% χωρίς να «σπάσεις» τη λειτουργικότητα του internet, αλλά μπορείς να κλείσεις τις περισσότερες πόρτες με τα εξής βήματα:

Α. Άλλαξε browser (Η πιο εύκολη λύση)

Αν χρησιμοποιείς Google Chrome, μοιράζεσαι τα περισσότερα δεδομένα. Σκέψου να μεταφερθείς σε browsers που είναι φτιαγμένοι για την προστασία της ιδιωτικότητας:

Brave: Μπλοκάρει αυτόματα διαφημίσεις, trackers και το browser fingerprinting χωρίς να χρειάζεται ρυθμίσεις.

Firefox: Με τις κατάλληλες ρυθμίσεις (Strict Privacy), γίνεται «κάστρο».

DuckDuckGo Browser / Mullvad: Εξαιρετικές επιλογές για απόλυτη εστίαση στην ιδιωτικότητα.

Β. Χρησιμοποίησε ένα αξιόπιστο VPN

Το VPN (Virtual Private Network) κρύβει την πραγματική σου IP διεύθυνση και την τοποθεσία σου. Το site βλέπει μόνο την IP του server του VPN (π.χ. ότι είσαι στην Ολλανδία, ενώ είσαι στην Ελλάδα).

Γ. Εγκατάστησε Extensions Προστασίας (Αν μείνεις σε Chrome/Edge)

Αν δεν θέλεις να αλλάξεις browser, βάλε τα εξής πρόσθετα:

uBlock Origin: Ο καλύτερος και πιο ελαφρύς ad & tracker blocker.

Privacy Badger: Μαθαίνει αυτόματα να μπλοκάρει τους αόρατους trackers που σε ακολουθούν.

Δ. Ενεργοποίησε το "Global Privacy Control" (GPC)

Στις ρυθμίσεις ιδιωτικότητας των σύγχρονων browsers (ή μέσω extensions), ενεργοποίησε το GPC. Στέλνει ένα αυτόματο σήμα στα sites ότι δεν επιθυμείς την πώληση ή το μοίρασμα των δεδομένων σου.

Συνοπτικός οδηγός προστασίαςΤι κινδυνεύειΠώς προστατεύεσαιΤοποθεσία / IPΧρήση VPNΙστορικό / TrackersuBlock Origin ή Brave BrowserBrowser FingerprintFirefox (Enhanced Tracking Protection) ή BraveΣυνήθειες browsingΧρήση DuckDuckGo αντί για Google Search

Μύθος: Το Incognito Mode (Ανώνυμη Περιήγηση) δεν σε κρύβει από τα sites ή τον πάροχό σου. Απλώς δεν αποθηκεύει το ιστορικό στον υπολογιστή σου, ώστε να μην το δει κάποιος άλλος που χρησιμοποιεί την ίδια συσκευή!

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