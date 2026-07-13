





Συνεχίζεται ο σχεδιασμός του OPEN για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, με τη νέα ψυχαγωγική εκπομπή του Σαββατοκύριακου να παίρνει σταδιακά μορφή και τα πρόσωπα που θα τη στελεχώσουν να βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της RealLife, η Ιωάννα Μαλέσκου παραμένει η βασική επιλογή του σταθμού για την παρουσίαση της εκπομπής, συνεχίζοντας τη συνεργασία της με το OPEN μετά το «Ραντεβού το ΣΚ».

Η μεγάλη έκπληξη, ωστόσο, φαίνεται πως αφορά την Κατερίνα Ζαρίφη, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή της στην Παιανία, αυτή τη φορά ως συμπαρουσιάστρια της Ιωάννας Μαλέσκου. Εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία, οι δύο παρουσιάστριες θα αποτελέσουν το νέο τηλεοπτικό δίδυμο του σταθμού.

Στο πλευρό τους αναμένεται να βρεθεί και ο Άγγελος Βουράκης, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αποχωρεί από την εκπομπή της Ναταλία Γερμανού, έπειτα από δύο χρόνια συνεργασίας, για να κάνει το επόμενο επαγγελματικό του βήμα.







Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από το OPEN, όλα δείχνουν πως ο σταθμός βρίσκεται κοντά στην οριστικοποίηση της νέας ομάδας, ποντάροντας σε έναν συνδυασμό εμπειρίας, χιούμορ και ψυχαγωγίας για τη νέα τηλεοπτική χρονιά.

Πηγή: tvnea.com